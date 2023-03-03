柯建銘率綠委挺蔡培慧回國會 盼翻轉讓南投更好

南投立委補選將於4日舉行，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天率黨團成員力挺民進黨立委候選人蔡培慧；蔡培慧透過視訊表示，南投要改變的力量在每張選票，希望大家回來投票，讓南投更好、為南投爭一口氣。

南投縣第2選區立委補選4日投票，柯建銘今天率20多位民進黨立委在立法院召開「挺培慧，回國會」記者會，並對她發布甲級強制動員令，要求蔡培慧以區域立委身分重返立法院，明天一定要迎接勝選。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬細數蔡培慧過往經歷，也說立法院這一屆通過的食農教育法等案，是蔡培慧擔任第9屆立委時打下的基礎，而且蔡培慧在2020年沒有爭取不分區立委連任，選擇回到南投挑戰區域立委，之後還有南投縣長，再到這次的立委補選，南投有需要蔡培慧就一定回去，只要農業有需要，蔡培慧就站在第一線。

柯建銘說，不信正義喚不回，這是一場關鍵選戰，在此關鍵時刻，蔡培慧是非常關鍵的人物，也是非常有執行力的人，而且也有使命感、永不畏懼接受挑戰等。

柯建銘指出，蔡培慧勝利的話，代表翻轉南投、台灣政治天際線從此改變，也揮別舊時代；蔡培慧的對手、國民黨立委候選人林明溱就是一個土皇帝，把南投縣當自己的家族在經營，充其量只是另類的苗栗縣長鍾東錦。

蔡培慧透過視訊表示，謝謝所有朋友挺她回國會，為南投、台灣打拚，而對手不管是過去擔任立委還是縣長，都沒有為南投建設打拚。

蔡培慧說，期盼這次有機會讓她進入國會，跟大家一起打拚，也請各位一定要回南投投票，因為南投要改變的力量就在每張選票，「我們一起拚、一定贏」，南投更好，為南投爭一口氣。