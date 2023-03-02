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南投立委補選剩3天！朱立倫與賴清德在此操盤對決

遠見／ 文 / 陳思豪
南投立委補選倒數，在近日升溫成藍綠關鍵戰役。圖為民進黨主席賴清德（左）、國民黨主席朱立倫（右）。取自賴清德、朱立倫臉書 遠見提供
南投立委補選倒數，在近日升溫成藍綠關鍵戰役。圖為民進黨主席賴清德（左）、國民黨主席朱立倫（右）。取自賴清德、朱立倫臉書 遠見提供

南投立委週六（4日）補選倒數三天，原先外界認為這只是一場普通的地方選舉，卻在近日升溫成藍綠關鍵戰役，去年九合一至今已吞下三連敗的民進黨力圖翻身，特別是這場選戰，還是黨主席賴清德上任後首戰，攸關總統大選起手式，國民黨部分則盼穩住局勢，若在藍大於綠的南投落敗，對目前順風順水的黨主朱立倫來說，會是一記沉重的打擊。

台灣政壇本週焦點都放中台灣的南投。藍營除主席朱立倫、新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政等人，都要陸續到場助陣；剛當選的縣長許淑華，更是罕見請假3天全力輔選。

綠營部分則由賴清德親自督軍，選前3天都將行程安排在南投，做最後衝刺，行政院長陳建仁2月26日也出席竹山場造勢晚會，這是他接任行政院長後第一個輔選行程。

藍營實力堅強卻輕敵？

南投過去被視為國民黨優勢選區，但兩陣營初期對這場選戰態度截然不同，也讓勝戰出現變數，不少南投民眾更將這場選戰形容成「龜兔賽跑」，象徵兔子的藍營初期老神在在，處於劣勢的綠營努力急追，但跟結局不同的是，藍營已清醒，現階段勝負難料。

據了解，這場選戰民進黨中央早早進入備戰模式，賴清德在當選黨主席後，2月1日就指派親信、民進黨副秘書長黃健嘉進駐南投；接著黨中央連日開記者會，針對多項議題如父傳子、豪宅、阻擋縣道131線經費等，對林明溱展開猛攻。

而藍營部分在這場選戰中，實力堅強卻輕敵。林明溱陣營一開始面對對手攻勢，多數採冷回應方式處理，地方選戰最重要的宣傳車、看板也幾乎沒有看到，導致藍營基層未能凝聚向心力，一直到最後兩週黨中央發現不對，緊急派文傳會副主委林家興南下負責文宣、媒體，許淑華負責組織的串連與整合。

藍營輔選人士坦言，目前最讓內部困擾的莫過於「父傳子」議題；由於林明溱兒子林儒彬初選表現不佳僅排第三，讓當初高喊退休的林明溱臨時披掛上陣，此舉也遭綠營見縫插針，認為林明溱大搞「世襲政治」。

林明溱為了止血，被迫出面表態，宣稱自己參選是為了傳位初選民調排名第一的縣議員游顥。

父傳子有影響，蔡培慧正當性較強

台灣師範大學東亞學系教授范世平坦言，這次選戰除了兩黨態度差異，候選人正當性也是重要關鍵，林明溱是傳統政治家族出身，原先已經告老還鄉準備退休，卻在兒子表現不佳情況下接受黨的徵召，不免給人護航兒子的猜想。

然而面對質疑，他卻出面喊話「明年我跟我兒子都不選，」既然如此，這次參選、當8個月立委的目的何在？顯示林明溱團隊在此事的應對上，已經顧此失彼。

反觀蔡培慧在上次縣市長選舉，已經縮小跟許淑華的距離，這代表她在南投經營多年很成功，加上蔡培慧又有台大博士、大學教授的背景，就外界一種清新的感覺。

賴清德起手式，小輸也算成功

不管如何，這場選戰已是當前政壇最關注焦點，台灣師範大學東亞學系教授范世平認為，這是賴清德當上黨主席後第一場選戰，從目前來看，整體聲勢確實有拉起來，看起來也是全黨團結一致面對這場補選。

從2005年迄今，民進黨尚未在南投拿下一席立委或縣市長，這幾年當地就一直是藍大於綠的政治版圖，不要說拿下勝利，只要能小輸拿到接近的票數，對賴清德來說就能算「雖敗猶榮」。

對國民黨來說，如果朱立倫能再帶領黨拿下一成，對黨內影響力自然如虎添翼，也更有底氣；事實上，從前次台北立委補選到現在，綠營已開始出現轉機。如果南投選的漂亮，確實有機會再把民進黨氣焰壓下去；但結果若不盡人意，在藍大於綠的版圖輸掉選戰，對朱立倫來說會是較大的挫敗。

文大廣告系教授鈕則勳認為，民進黨必須快速獲得一場勝利，避免骨牌效應，如此一來對2024大選布局才有利基！如果持續連敗，賴清德在黨內被挑戰的機會更高！而藍軍來說，當然想持續勝選的長尾效應，特別是這場補選再贏，會讓朱立倫政治能量持續升溫。

南投過往並非藍綠決勝的關鍵，但這次卻成為牽一髮動全身關鍵縣市，最後的結果如何，3月4日就會有答案。

（本文出自2023.3.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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