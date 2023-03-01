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連續假期不利南投立委補選 賴清德鼓勵年輕人返鄉投票

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今天宣布，不論勝敗都將捐出此次補選的選舉補助款做公益。記者賴香珊／攝影
民進黨南投立委補選候選人蔡培慧今天宣布，不論勝敗都將捐出此次補選的選舉補助款做公益。記者賴香珊／攝影

南投立委補選進入倒數，民進黨主席賴清德今天說，他非常肯定民進黨候選人蔡培慧的學歷、能力與人品，南投已經很久沒有提升跟進步，現在需要改變，但是重點是如何鼓勵年輕人返鄉投票。

民進黨下午舉行中常會，根據與會者轉述，民進黨秘書長許立明在會中提到，南投立委補選的選情樂觀，民進黨目前評估有機會勝出。

賴清德則說，他非常肯定蔡培慧的學歷、能力與人品，種種條件都很優秀，南投已經很久沒有提升跟進步，現在需要改變，現在的重點是如何喚起年輕人返鄉投票。

另外，賴清德還在會中提到，現在全台血液的庫存量已經來到新低，而且庫存量持續下降，為了全民緊急用血的需求，他要求民進黨公職及地方黨部發起捐血活動，鼓勵大家帶頭捐血。

民進黨立法院黨團書記長吳琪銘受訪時坦言，二二八連續假期才剛結束，南投立委補選再過3、4天就要投票，選民的投票意願確實會比較低落，對於民進黨來說相對不利，因此賴清德才會鼓勵年輕人要返鄉投票。

南投 立委補選 賴清德 蔡培慧

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