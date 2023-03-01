南投立委補選／藍營質疑蔡培慧支持修全動法 蔡批抹黑

全民防衛動員準備法將修法，國民黨南投縣黨部今砲轟，民進黨箝制言論自由，恐讓台灣面臨戰爭，質疑該黨南投立委補選候選人蔡培慧也贊成修法；對此，蔡培慧痛批林明溱陣營只會抹黑造謠，呼籲他們把林家父子的豪宅、特助黑官等爭議說清楚。

國防部公告「全民防衛動員準備法」修法草案，必要時將對媒體、網路納編納管；針對未滿16歲「動員造冊」，引發國人疑慮。

國民黨副發言人呂謦煒、南投縣議員宋懷琳今在南投縣黨部開記者會，呂指出，民進黨意圖修「全動法」擴權，管制媒體、管制網路來箝制言論自由，甚至疑似要拉學生去上戰場？實際上民進黨意圖管制網路言論不是第一次，像「數位中介法」，「著作權法」讓「侵權」的網站或IP被封鎖，當時蔡培慧還連署表態贊成。

呂謦煒質疑蔡培慧，連這種政府擴權、有侵犯網路言論之虞的法案，她都連署贊成，足見她聽從黨意，如今的「全動法」修法，蔡培慧是否也贊成？若蔡培慧支持「全動法」，恐害台灣面臨戰爭，選她恐引來戰爭，她有義務要說清楚講明白。

對此，蔡培慧表示，林明溱陣營已經完全不為南投想，只會抹黑、攻擊、造謠，若林明溱會為南投打拚，就不會放任縣內一堆學校沒修建，不會不重視地方醫療，更不會放任自己的兒子掛著虛偽的黑官，當縣長特助在縣府頤指氣使，簡直荒謬。

蔡培會更痛批林明溱，他從來不解釋他的兒子林儒彬為何在縣府有座位，還有專屬車位，甚至過去縣府的政策文宣，像是垃圾運去竹山、名間蓋親子公園等，每件事都說是他兒子的建議，難道他不用出來好好向縣民解釋。

蔡培慧也呼籲林明溱陣營，選舉要就事論事，針對南投發展及事務較勁，別再荒唐了！更何況林明溱和其陣營，至今都無法解釋林家豪宅的財源及他兒子為何能跟建商共掛起造人，更從不解釋豪宅真實造價及貸款，這他們才該說清楚講明白。