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潘巧賢被控協助罪犯 其父為「雙槍王」悍匪潘鑾彬

香港01／ 凌逸德
被告潘巧賢（黑衣）准保釋後，離開九龍城法院。（凌子淇攝）
被告潘巧賢（黑衣）准保釋後，離開九龍城法院。（凌子淇攝）

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，前夫一家四口及遊艇職員已分別被控謀殺及妨礙司法公正等罪，其後前夫鄺港智的女友人、IG網紅潘巧賢（29歲）在內地落網，並於周二（7日）移交香港警方。潘涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，被控一項協助罪犯罪。近日有內地媒體指，潘巧賢的父親為綽號「雙槍王」的悍匪潘鑾彬，他曾與省港旗兵持械行劫，與警方駁火；又試過綁架「左軚車大王」林益明，被高等法院重判入獄21年。據知，潘鑾彬出獄後，與女兒潘巧賢同住天壐高層單位。

消息人士向《香港01》證實潘鑾彬確為潘巧賢的父親。翻查資料，潘鑾彬曾兩次持槍犯案。1993年1月，潘鑾彬聯同3名省港旗兵，持槍闖入油麻地太平館餐廳打劫，據知當時餐廳內的顧客包括劉家良與其妻翁靜晶，以及粵劇名伶阮兆輝，四匪劫走47萬元財物離開，但遇上警方追截，雙方在街頭駁火，四匪及後趁亂逃去。惟警方繼續追查匪徒下落，並出動飛虎隊，最後在九龍城將賊人一網成擒，潘鑾彬於1994年被判監10年。

潘鑾彬出獄後，再於2002年9月聯同3名在獄中認識的人士，在尖沙咀康宏廣場停車場內，擄走「左軚車大王」林益明，並勒索其家人5000萬元，雙方討價還價，終協議以500萬元作贖金。警方再次出動飛虎隊，在灣仔南洋酒店破門拘捕潘鑾彬等人。潘鑾彬其後被裁定綁架勒索罪成，重判入獄21年。

由於潘鑾彬曾持雙槍犯案，故綽號「雙槍王」。據了解，潘鑾彬出獄後與女兒同住天壐高層單位，月租約10萬元。

延伸閱讀：

蔡天鳳案｜前夫女性友人涉協助潛逃　准5萬元保釋候訊

蔡天鳳案｜與鄺球父子同名　內地開兩公司註冊資本共7000萬人民幣

文章授權轉載自《香港01》

蔡天鳳 香港

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