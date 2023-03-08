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蔡天鳳碎屍案／涉協助前夫潛逃「IG女神」5萬港幣交保

香港01／ 撰文：凌子淇
被告潘巧賢(黑衣)准保釋後，離開九龍城法院。(凌子淇攝)
被告潘巧賢(黑衣)准保釋後，離開九龍城法院。(凌子淇攝)

名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，前夫一家四口及遊艇職員已分別被控謀殺、妨礙司法公正等罪，日前再多一名29歲女子落網，為前夫鄺港智的女性友人，涉嫌介紹遊艇公司職員予鄺港智，圖助對方乘搭遊艇逃往澳門。該名29歲女子被控一項協助罪犯罪，今（8日）被押解九龍城裁判法院提堂，她暫時毋須答辯。署理主任裁判官黃雅茵應控方申請，將案件押後至5月8日，與前夫等人的案件一併再訊。被告在控方不反對下，准以現金5萬元保釋，期間不得離港、需要交出所有旅遊證件，每周兩次往警署報到，以及居於報稱地址。

被告潘巧賢（29歲，報稱無業），被控1項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪，即於或約於2023年2月24日，在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而她知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情况下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。

被告上庭束馬尾 表現平靜

聆訊期間，身穿灰色上衣、綁馬尾的被告背向公眾席，表現平靜。法庭書記讀出控罪時，她探頭回答：「明白。」

案件累計7人被捕，包括蔡天鳳前公公鄺球、前大伯鄺港傑、前夫鄺港智、前婆婆李瑞香，三父子被控謀殺罪，李瑞香則被控妨礙司法公正罪；遊艇公司職員林舜涉曾助前夫鄺港智潛逃，被控協助罪犯。兩案同於5月8日再訊，除林舜外，其餘被告均不得保釋。

此外，一名被指為前公公情婦的47歲女子，因涉嫌協助罪犯被捕，准保釋候查，本月底須到警署報到。

延伸閱讀：

蔡天鳳案｜蔡母「五姐」入稟高院　禁鄺球出售加多利山物業

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文章授權轉載自《香港01》

蔡天鳳 香港

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