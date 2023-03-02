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蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪

有內幕？被爆曾為普亭情婦接生 瑞士醫不明原因亡「遺體速火化」

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蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪

香港01／ 魯嘉裕
香港名媛蔡天鳳遭謀財害命。圖／擷自Instagram
香港名媛蔡天鳳遭謀財害命。圖／擷自Instagram

28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，其中前夫鄺港智、前公公鄺球及前大伯鄺港傑同被控一項謀殺罪，前婆婆李瑞香則被控妨礙司法公正罪，案件將於5月8日再訊。

另外蔡天鳳前公公的47歲姓伍情婦因涉嫌協助罪犯被捕，現獲准保釋候查。消息指，警方再就案件拘捕一人，為前夫朋友，涉嫌協助罪犯，警方稍後將交代案情。

警方日前押解被捕47歲女子到住所搜查。 圖／香港01記者陳永武攝影
警方日前押解被捕47歲女子到住所搜查。 圖／香港01記者陳永武攝影

警方日前押解被捕47歲女子到住所搜查。 圖／香港01記者陳永武攝影
警方日前押解被捕47歲女子到住所搜查。 圖／香港01記者陳永武攝影

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文章授權轉載自香港01》

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