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蔡天鳳命案新進展！港警再拘捕一人 前夫朋友涉嫌協助犯罪
28歲名媛蔡天鳳Abby Choi遭殺害及肢解烹屍案，警方先後拘捕死者前夫一家等5人，其中前夫鄺港智、前公公鄺球及前大伯鄺港傑同被控一項謀殺罪，前婆婆李瑞香則被控妨礙司法公正罪，案件將於5月8日再訊。
另外蔡天鳳前公公的47歲姓伍情婦因涉嫌協助罪犯被捕，現獲准保釋候查。消息指，警方再就案件拘捕一人，為前夫朋友，涉嫌協助罪犯，警方稍後將交代案情。
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