蔡天鳳家產曝光…豪宅降價3千萬9百萬賠售 網友詳列暴富懶人包及五大疑點

香港時尚界28歲名媛蔡天鳳(Abby Choi)被鄺姓前夫一家殺害，慘遭肢解烹屍震驚兩岸。日前有網友在一時事台討論區發文透露「蔡天鳳暴富時間表懶人包+五大疑點」，引發網友關注。

一名網友在時事台討論區貼文詳列分析「蔡天鳳暴富時間表懶人包+五大疑點」，他透露從2005年前家翁鄺球涉性侵未被起訴，自行離開警隊開始，一直到2023年2月加多利山物業降價至6700萬元(約2億6千萬台幣)及6300萬元(約2億4千5百萬台幣)，賠近千萬港元(約3千9百萬台幣)，以及2023年2月慘絕人寰的殘酷分屍案發生，細列背景資料，對於該案內情了解甚詳。

原PO透露，在2013到2015年間蔡天鳳與前夫誕下2子女，2014年前夫鄺港智涉在1月至12月期間於同志App詐騙4男子獲500萬(約1千9百萬台幣)。2015年因偷竊2月前夫鄺港智在與蔡天鳳同居的黃埔花園落網並棄保潛逃，成為通緝犯，同年鄺港智被美國運通銀行上訴追討逾10萬元(約39萬台幣)，2016鄺港智再被人上訴高等法院追討157.6萬元(約615萬台幣)欠債，同年鄺母李瑞香涉在高等法院申請破產。2016年12月蔡天鳳與譚兒子少爺Chris請客結婚，但據知二人未曾註冊。

在整個蔡天鳳暴富時間表懶人包中，原PO透露有一個重要的關鍵點，就是2019年7月蔡天鳳以「鄺球」名義購入何文田加多利山KADOORIA低層單位，面積約1,820呎，斥資約7,280萬元(約2億8千萬元台幣)向恒華昌置業有限公司買入。但在2023年1月蔡天鳳疑打算出售加多利山物業，據市場消息稱，該單位當時以7700萬元(3億元台幣)出售，很快的在同年2月，加多利山物業降價至6700萬元(約2億6千萬台幣)及6300萬元(約2億4千5百萬台幣)，賠售近千萬元(約3千9百萬台幣)。

原PO分析表示，該案有五大疑點，第一、有大額錢交易，以及打本開公司，似乎全都是與譚兒子少爺喜宴後發生。此前，前夫一家又做詐騙又被追債又破產，他們當時如獲蔡資助，應不會債務纏身。而且，蔡理應知道前夫詐騙案，因為當時他們沒有離婚，也在黃埔花園同住。「蔡本人家很有錢」是個大問號，有待進一步資料。

第二、朋友「豹太」及「清洪義子」指「Abby十多年前已買加多利山及打本給前夫賣雞蛋」，時間完全對不上，加多利山是2019買，雞蛋是2021年才註冊，而且不是開比前夫，而是前夫兄長。

第三、鄺球性侵完人沒有被刑事起訴，買完豪宅又買到公屋，政府沒人查，另外鄺港智被通緝8年無比人拉，而且隨便出入大陸，執法部門好東西。另外，為什麼鄺球有買居屋資格？是抽定是有公屋轉綠表？後者的話相當誇張，買完7000萬豪宅還擁有公屋，無業下hsbc還會批按揭。

第四、蔡天鳳和譚兒子少爺沒有註冊是什麼原因？是否跟稅務或業務有關？買加多利山是否譚兒子的錢？譚兒子家人完全沒有首置名額要借用到鄺球的名字？為了省700萬稅，要下鄺球名，兼送給他住，但2023年要殺價1000萬賣？

第五、鄺港智應該是雙性戀，又跟蔡天鳳生孩子，又在同性戀App與4名男性發生關係從而詐騙。而鄺港智據瞭解會陪譚兒子少爺進進出出出，關係匪淺。

原PO表示，會發文志在討論案情，當奇案研究，論死者背景，只不過做正常每一單案件會做的事。古往今來，舉凡案件先從人物關係以及背景資料入手，從中理清事件脈絡，還原案件過程，殺人動機。