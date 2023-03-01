與兩妹妹感情好！蔡天鳳寵溺為妹慶生 容貌都甜美

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現遭謀殺分屍，並藏屍大埔龍尾村村屋，消息震驚全香港。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。Abby的母親「五姐」與女兒感情深厚，Abby的死訊曝光後，大批網友紛紛湧入五姐的抖音帳號留言哀悼，希望五姐可以節哀順變。

Abby出身富裕，對下有兩個妹妹，她是家人心目中的「大寶貝」。五姐不時於社交網分享Abby的生活點滴，形容Abby是善良優秀的大寶寶，性格溫婉有愛心，談吐有禮大方得體。從五姐上傳的短片可見，身為大家姐的Abby與兩個妹妹感情極好，很疼愛她們，婚後仍經常與母親及妹妹見面聚會。

其中一段短片是2020年10月時，Abby與母親以及三妹一起為二妹慶祝17歲生日，五姐形容二妹是「從小害羞的二寶寶」。Abby兩個細妹一起切生日蛋糕，又送上birthday kiss，望着妹妹的她一臉寵溺。Abby的兩個妹妹與她相當似樣，同樣樣貌甜美溫婉。

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文章授權轉載自《香港01》