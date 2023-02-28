蔡天鳳小紅書持續漲粉 遇害後隱藏貼文竟離奇曝光...網友驚覺不對勁

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。

近日Abby的小紅書帳號亦曝光了，大批網友都湧入留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。翻看Abby生前的post（貼文），她分享了自己到海外出席品牌時裝活動的花絮，還有一些名牌開箱片，生活照，有時她更會親自回覆網友留言，解答扮靚問題，獲網友盛讚溫柔親切。即使她現已不在人世，她的小紅書卻持續漲粉，不少網友都想重溫她生前的點滴。

近日蔡天鳳的小紅書帳號亦曝光了，大批網友都湧入留言願她安息。圖／翻攝自香港01

蔡天鳳的小紅書帳號常分享生活照，獲網友盛讚溫柔親切。圖／翻攝自香港01

然而，有網友於Abby其中的post（貼文）下面就留言表示自己一直有關注她的小紅書帳號，可是之前明明看不到Abby某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了，令粉絲感到相當奇怪。

然而有網友發現，之前明明看不到蔡天鳳某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了。圖／翻攝自香港01

然而有網友發現，之前明明看不到蔡天鳳某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了。圖／翻攝自香港01

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文章授權轉載自《香港01》