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蔡天鳳遇害後「隱藏貼文」竟離奇曝光 網一看嚇：渾身起雞皮疙瘩

蔡天鳳小紅書持續漲粉 遇害後隱藏貼文竟離奇曝光...網友驚覺不對勁

香港01／ 張嘉敏
香港名媛蔡天鳳日前（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。圖／翻攝自香港01
香港名媛蔡天鳳日前（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。圖／翻攝自香港01

譚仔太子爺Chris的28歲老婆Abby Choi（蔡天鳳）日前（24日）被發現遭謀殺分屍，消息震驚全城。Abby為人心地善良，性格和藹可親，她的離世令人深感惋惜和難過。

近日Abby的小紅書帳號亦曝光了，大批網友都湧入留言願她安息，並對她的遭遇深表哀痛。翻看Abby生前的post（貼文），她分享了自己到海外出席品牌時裝活動的花絮，還有一些名牌開箱片，生活照，有時她更會親自回覆網友留言，解答扮靚問題，獲網友盛讚溫柔親切。即使她現已不在人世，她的小紅書卻持續漲粉，不少網友都想重溫她生前的點滴。

近日蔡天鳳的小紅書帳號亦曝光了，大批網友都湧入留言願她安息。圖／翻攝自香港01
近日蔡天鳳的小紅書帳號亦曝光了，大批網友都湧入留言願她安息。圖／翻攝自香港01

蔡天鳳的小紅書帳號常分享生活照，獲網友盛讚溫柔親切。圖／翻攝自香港01
蔡天鳳的小紅書帳號常分享生活照，獲網友盛讚溫柔親切。圖／翻攝自香港01

然而，有網友於Abby其中的post（貼文）下面就留言表示自己一直有關注她的小紅書帳號，可是之前明明看不到Abby某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了，令粉絲感到相當奇怪。

然而有網友發現，之前明明看不到蔡天鳳某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了。圖／翻攝自香港01
然而有網友發現，之前明明看不到蔡天鳳某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了。圖／翻攝自香港01

然而有網友發現，之前明明看不到蔡天鳳某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了。圖／翻攝自香港01
然而有網友發現，之前明明看不到蔡天鳳某些隱藏起來的貼文和vlog，卻在她遇害後竟然離奇地公開了。圖／翻攝自香港01

延伸閱讀：

蔡天鳳碎屍案｜一家六口溫馨生活照曝光　Abby獲譚仔老爺奶奶寵愛

蔡天鳳碎屍案｜微博瘋傳Abby生前影片　內地網民慨嘆紅顏薄命

文章授權轉載自香港01》

蔡天鳳 香港 小紅書 粉絲

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