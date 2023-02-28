蔡天鳳遭碎屍案／命理師分析面相 曝「名中有這字」要注意：命運需承受得住

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）被鄺姓前夫一家殺害，肢解烹屍震撼全社會，對此，大陸一名命理師「陳家命理」從面相看蔡天鳳，認為不僅眼睛漏神，名字很多帶天的，「如命運承受不住，很多也容易不利」。

有11萬人追蹤的陳家命理在微博發文表示，從蔡天鳳的面相看，這種過於尖削、憋氣的鼻子，人生不明顯起伏的似乎很少，另外她眼神弱了，眼睛有些漏神，名字取的又太大，「很多名字帶天的，如命運承受不住，很多也容易不利」。

另外陳家命理也說，蔡天鳳為什麼會被前夫迷惑、離婚後還一直補貼，他分析了鄺姓前夫面相，首先他耳朵又小又低，一看就是很自私自利、又容易衝動，是屬於「情緒不穩的面相」。

陳家命理分析鄺姓前夫面相，耳朵又小又低，一看就是很自私自利、又容易衝動，是屬於「情緒不穩的面相」。(取材自臉書)

陳家命理分析，前夫一家面相個個非善類，一個偌大的火坑，蔡還是糊里糊塗的跳了進去，最後被傷得粉身碎骨。陳家命理也願死者能安息，壞人自會得到懲罰。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。