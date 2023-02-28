「希望蔡天鳳沉冤得雪」港警今搜千噸垃圾尋找殘肢

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，昨日（26日）警方表示從一個日前檢走的大煲中發現頭顱，而且經烹煮只剩下頭骨及頭髮，相信屬於死者。齒科法醫梁家駒今早（27日）於商台節目表示，雖然經烹煮後，DNA已被破壞，但牙齒是人類最堅硬部份，以千度高溫持續烹煮四至五小時才能分解，因此相信現時仍可憑牙齒核實頭骨身份。

2023-02-27 14:28