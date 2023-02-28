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「希望蔡天鳳沉冤得雪」港警今搜千噸垃圾尋找殘肢

香港01／ 撰文：凌逸德
堆填區場內暫未見有大量警力，但可見有人員走動。
堆填區場內暫未見有大量警力，但可見有人員走動。

香港名媛蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫周日晚（26日）會見傳媒時強調警方不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。消息指，警方計劃到打鼓嶺堆填區進行搜索行動，周一已展開部署，料於周二（28日）正式展開行動。

消息指，警方除了希望尋回死者殘肢外，亦積極搜索更多證物，堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，預料將有千噸垃圾，該批垃圾主要是相關日子時所棄置，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫強調警方不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。（林振華攝）
西九龍總區刑事部警司鍾雅倫強調警方不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。（林振華攝）

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文章授權轉載自《香港01》

蔡天鳳 香港

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