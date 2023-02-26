蔡天鳳頭顱沉入人肉湯…消息指出：鍋內還有肉碎和紅、白蘿蔔

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，警方已拘捕前夫一家四口，其中3人已被落案起訴。警方連日來追查蔡天鳳屍身的殘肢，包括頭顱、軀體及雙手，今日分別到大埔龍尾村及將軍澳華人永遠墳場搜查。最新消息指，法醫於前日（24日）檢走的大湯煲中發現一個疑曾遭人嘗試擊碎、尚算完整的頭顱，但頭顱已被煮淨頭骨及頭髮，煲內亦發現小量肉碎、數條胸骨，並有紅蘿蔔、青蘿蔔。

西九龍總區重案組探員於龍尾村的調查工作，入夜後仍然繼續。警方稍後亦會交代案件最新發展。

警方早前在大埔龍尾村、懷疑碎屍單位內，尋獲死者的雙腿及兩煲「人肉湯」。死者頭顱、軀幹、雙手仍不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。西九龍重案組積極尋找死者殘肢頭顱下落，在龍尾村及懷疑是棄屍點之一的將軍澳華人永遠墳場連日搜索。警方昨出動「水鬼隊」潛入儲水池調查，今日（26日）繼續在墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡，惟沒有發現，警方下午收隊離開。

直至下午2時許，探員召喚渠務署人員，到懷疑碎屍現場大埔龍尾村通渠。渠務署人員帶同圖則勘探，不排除與案有關。至5時許，渠務署人員及兩名密閉空間合資格人員走到村屋後方一個沙井工作。7時許，警方及渠務署人員繼續檢查村屋附近一帶的沙井。

死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人先後被捕，經過連日搜證，警方落案起訴死者65歲前家翁及31歲前大伯合共一項謀殺罪，以及63歲姓李前家姑一項妨礙司法公正罪，周一提堂。至於昨日（25日）在東涌準備潛逃的前夫鄺港智，落網後報稱不適，送院後仍然留醫。

警方及渠務署人員入黑後繼續檢查村屋四周的沙井。（香港01記者／林振華 攝）

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文章授權轉載自《香港01》