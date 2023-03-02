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缺藥問題月中緩解 指示藥物將可退健保

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】缺藥問題續延燒！國民黨立委溫玉霞2日訊問缺藥的處理進度？衛福部長薛瑞元回應說，大部分問題三月中就會解決。外界呼籲「指示用藥退出健保」，以解決缺藥。薛瑞元表示，無法承諾「指示藥通通退出健保」，但會討論退場範圍與價格，預計一、兩個月內有報告。

缺藥三月能解決

國民黨立委溫玉霞表示，2021年就開始有通報缺藥問題，但至今為何都無法處理？薛瑞元表示，過去部分藥物通報短缺後，隨即就處理完全；而有些缺藥問題是個案問題，經過調度也解決了。但他也坦承，目前盤點共有15種藥物，沒有替代性藥品，出現短缺的議題。

溫玉霞表示，台灣近期遇上缺蛋、缺藥的問題，「民眾短時間不吃蛋沒有關係，但缺藥關乎民眾的生命」，呼籲政府要趕緊動起來。薛瑞元表示，大部分問題三月中就會解決。

指示用藥退場待討論

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎日前指出，缺藥問題請依法行政，指示藥不應給付，取消日劑藥費。時代力量立委王婉諭質詢也表示，三年前質詢時就關心過指示用藥退出健保的進度，但三年過去，根本毫無進展，要衛福部說明清楚，具體進程在哪？

薛瑞元表示，民眾已經有使用指示用藥的習慣，且牽涉廣泛，所以無法承諾「指示藥通通退出健保」。但衛福部也希望逐步縮小範圍，討論可以留下的指示用藥與價格規則，預計一、兩個月內可以提供報告。

首見本土猴痘案例

此外，疾管署副署長羅一鈞1日公布，國內出現首見猴痘本土案例，且與先前國內確診的境外移入個案亦無關聯，為零星、散發的本土個案，目前正在釐清可能的感染途徑。

對此，薛瑞元2日接受媒體訪問表示，疾管署專家會議將討論，「增購疫苗很可能是必要的」，但重點在如何將疫苗接種到高危險族群，接種範圍需要多大，都需要討論。

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健保 衛福部 食藥署

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