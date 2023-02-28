取消年砍健保藥價免缺藥？醫師團體：勿頭痛砍頭

112年度健保藥價調整將在4月1日上路，卻遇缺藥風波，外界提出取消逐年砍健保藥價建議，醫師公會全聯會今天發布聲明表示，藥費不加合理管控，恐排擠其他醫療支出，不該頭痛砍頭，呼籲從長檢討。

醫師公會全聯會透過聲明稿表示，近年健保署努力管控台灣藥品，但巧婦難為無米之炊，碰上農曆春節10天連假，再加上疫情與國際因素，就容易出現暫時性缺藥。若因此突然廢止健保藥品支出目標（DET）制度，恐怕對台灣整體醫療環境和經濟成長都會有重大傷害。

醫師公會全聯會認為，最理想的做法是把「餅」做大，合理增加總額給付，包括藥費、檢驗費、診察費、處置費和手術費等，同時優化DET的做法，就可以解決所有的問題。

醫師公會全聯會建議，短期可和醫界洽商，如何合理執行DET，如台灣老化非常嚴重，有許多三高慢性病藥物，是屬於同成分、同劑型、同含量的「三同」藥品，這10年價格幾乎被砍見底，若再往下調整，國外廠商將撤出台灣，認為未來調整藥價之前，可事先與醫師團體洽商。

醫師公會全聯會主張，面對缺藥是一個多重因素影響的結果，不可頭痛砍頭，應該從長檢討、從速處理，以解決短期缺藥問題，並從根本處理健保長期制度產生的病根。在尚未有適當的改善方案前，先擴大補充健保費用預算，以免造成情況惡化。

面對取消逐年砍健保藥價，解決缺藥問題的建議，健保署長石崇良近日已多次強調，除針對缺藥品項進行藥價檢討，DET制度已實施10年，中期精進改革規劃將啟動檢討，會與醫界、藥界溝通調整方式與品項選擇，必要時不排除修改相關辦法可能性。