缺藥議題續延燒 王必勝：已催促生產

缺藥議題持續延燒，衛福部出手協助廠商調度！衛福部政務次長王必勝27日於記者會說，藥物種類與缺藥因素複雜，短期會協調廠商調度生產，未來會成立常設的缺藥中心，持續注意藥物供應的狀況。健保署署長石崇良表示，健保藥價調整預計4月1日上路，將不會調整處方藥或短缺藥品的價格。

缺工缺料導致缺藥

針對近期缺藥議題，王必勝指出，健保藥品總共有1萬4000多項，因為種類繁多、缺藥原因複雜，無法一概辦理。他指出，缺藥因素包括，全球原物料短缺、國際藥品需求增加、缺工等，加上國內市場較小，國際競爭力低，進口藥品相對困難，導致藥品供應不足。

他說，如藥廠優先提供藥品給大型醫院，導致診所藥局不易取得；醫師給藥與民眾用藥都有習慣，導致即使有「同成分、同劑型、同含量」的替代性藥品，也無法彌補缺藥狀況。

儘速協調廠商生產

對此，王必勝說，未來會啟動擬定短中長期策略，以期解決缺藥問題。短期而言，會針對近期臨床需求較高品項進行因應處理，包括調度生產線、徵求新廠商加入生產，尤其會加速處訴沒有替代品的藥物。

中期將建立「常設防缺藥處理中心」，將採專人專責及跨部門合作，研擬防缺藥政策以提前預防藥品短缺，強化跨部門資料整合及主動監測，並優化藥品供應及替代藥品的資訊管道。

長期才會全面性檢討現行健保藥價政策規劃，包括建立風險管控機制、全國統一採購試辦計畫，並對於必要性藥品給予適當價格保護機制。針對屆專利期的藥品，鼓勵輔導國產業者生產，以確保原廠藥品短缺時，有國產學名藥（藥物的專利權過期後，其他合格藥廠可以以同樣成份與製程生產已核准之藥品）來因應。

短缺藥品不調價

針對健保藥價調整的議題，石崇良表示，健保藥價調整是依照法律規定，每年檢核市面藥價與健保藥價的落差進行調整。他說，預計有6009項的健保藥品價格會調整，調整金額達81.8億元。

他強調，針對「處方藥或指示藥品」、「近期短缺的藥品」112年都部會調整價格，如果廠商還是有不敷成本的狀況，可以檢具成本資料向健保署申請重新核定藥價。

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