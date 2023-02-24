台東縣府規劃1000多元通勤月票 火車客運不限搭

配合行政院「中央促進公共運輸使用方案」，台東縣政府規劃通勤月票價格約在新台幣1000多元，可無限次不限里程，搭乘縣境鐵路及公路客運，每個月約可省千元通勤費。

行政院推動「中央促進公共運輸使用方案」，台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科今天發布新聞稿指出，台東縣府將配合向中央爭取申請通勤車資補貼，以購買通勤月票民眾的車資補貼進行規劃，同時也鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，提高台東大眾運輸使用率。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，台東地處偏遠、南北狹長，若有居住於相對偏遠地區或部落、每日需往返市中心就學或通勤長距離旅運的民眾，交通費往往是一大負擔。

以台東市至長濱鄉樟原（最北端）、台東市至達仁鄉安朔國小 （最南端）往返票價計算，台東縣政府交通及觀光發展處指出，每月通勤費用將超過新台幣1萬元，在公共運輸不便捷情況下，通勤民眾長期遭受不便及不公的待遇。

為維護偏鄉基本民行的正義，減輕長距離通勤民眾車資負擔、同時也給予中短程通勤民眾車資優惠補助，台東縣政府向中央爭取通勤月票補助，也鼓勵搭乘大眾運輸，提升大眾運輸使用率。

台東縣政府交通及觀光發展處交通事務科長賴宣愷接受中央社記者電話訪問表示，縣府已準備將通勤月票所需經費及資料提送中央申請審核。

賴宣愷說，初估通勤月票售價約在1000多元，將以交通部建議以每月平均每人搭乘大眾運輸支出費用的3至5成作為訂價參考，以每月大眾運輸不限次搭乘為規劃，每月平均可為民眾節省千元以上的通勤費用，對於通勤使用者而言將有極大優惠。

交觀處表示，台東因為大眾運輸運具選擇性極少，只有鐵路及公路客運，縣府目前也積極規劃建置TTGO多元運具媒合平台，未來也將評估納入通勤月票補助使用範圍，提供民眾以通勤月票媒合搭乘多元車輛，讓基本民行更具選擇性，也更享優惠；另外，離島交通通勤需求也會納入計畫評估可行性。

交觀處指出，交通部此次推動「中央促進公共運輸使用方案」後，預計擴大相關經費編列約26億元，後續將視各縣市提報補助情形調整補貼額度。