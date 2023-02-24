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北北基桃1200月票 桃園盼機捷納中央補助

中央社／ 桃園24日電

行政院會昨天拍板促進公共運輸使用方案，北北基桃1200元月票拚7月實施。桃園市交通局今天呼籲，將機場捷運納入中央權管運具補助。

台北、新北、基隆、桃園將推動新台幣1200元月票，30天內可無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

桃園市政府交通局今天呼籲，中央應全額補助權管所有城際運輸運具，並長期規劃財源，以利公共運輸長期發展。

桃園市政府交通局長張新福表示，行政院促進公共運輸使用方案涵蓋生活圈內國道公路客運、台鐵、機場捷運（桃捷）與雙北捷運（含輕軌）、公車、公共自行車、藍色公路（含渡輪）等公共運輸運具。

張新福說，目前行政院提出跨區城際交通運具由中央補助90%、地方負擔10%，至於區域內的市區公車、捷運以及公共自行車，六都由中央補助50%，六都以外中央補助75%，與4市的期待尚有落差。

他說，目前城際運具僅涵蓋台鐵及國道客運，但機場捷運為北北桃通勤民眾主要運具之一，是城際運輸的一環；機捷目前產權屬交通部，兼具機場快線服務、功能特殊，強烈建議仍歸類中央權管補貼，並呼籲中央應多考量各地方政府財政差異，給予縣市級政府足夠的補助。

張新福表示，生活圈定期月票實施後，勢必衍生運量成長，中央後續宜滾動式檢討補助原則，依實際運量補助；此外，過去疫情造成公車司機大量流失，為避免發生「有乘客沒司機」的窘境，在公共運輸的駕駛人力、車輛設備等，希望中央能重視並給予業者全力協助。

機場捷運 公共運輸

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