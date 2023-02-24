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發現金預算政策宣導費7400萬 藍委批：超徵稅收大內宣

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
行政院通過3800億元疫後特別預算，並送立法院審議。國民黨立委林思銘指出，特別預算中政策宣導費高達7,400萬元，光文化部就佔了快一半，質疑民進黨政府是不是趁機又搞大內宣。本報資料照片
行政院通過3800億元疫後特別預算，並送立法院審議。國民黨立委林思銘指出，特別預算中政策宣導費高達7,400萬元，光文化部就佔了快一半，質疑民進黨政府是不是趁機又搞大內宣。本報資料照片

行政院昨通過包括發現金用途的3800億元疫後特別預算，並送立法院審議。國民黨立委林思銘今發聲明指出，特別預算中政策宣導費高達7400萬元，光文化部就佔了快一半，質疑民進黨政府是不是趁機又搞大內宣，「1450(指政府網軍)又來了」。

林思銘表示，根據預算書說明，文化部編列22億5020萬元，僅占3800億元特別預算千分之6，用以辦理藝文振興方案15億元，發放藝文消費抵用券7億5020萬元，但其中政策宣導費高達3050萬元，佔全部宣導費41.2%。

林思銘指出，文化部辦理的業務非常單純，不懂這麼多的政策宣導費「是要花在哪裡？」，且跟業務費不成比例，只能說選舉已近，是不是又準備豢養網軍、搞大內宣？為民進黨政府擦脂抹粉。

此外，林思銘也表示，農委會預算也有不尋常地方，農委會的水土保持局、漁業署和農糧署三個獨立單位分別參與辦理「農村送暖」，其中卻只有水土保持局編列200萬元政策宣導費，其他兩個單位不知是認為沒必要宣傳，還是準備隱藏在業務預算中，此舉恐將違反「預算法」相關規定，請農委會務必說清楚、講明白。

林思銘說，民進黨政府運用國家資源養媒體、養網軍，已不是一天、兩天的事，現連超徵的稅收都敢這樣濫用，各單位可能還有其他大筆隱藏預算，國民黨一定會在立法院嚴格把關、並監督相關預算的執行狀況。

國民黨立委林思銘指出，特別預算中政策宣導費高達7,400萬元，文化部政策宣導費高達3,050萬元。圖／林思銘辦公室整理提供
國民黨立委林思銘指出，特別預算中政策宣導費高達7,400萬元，文化部政策宣導費高達3,050萬元。圖／林思銘辦公室整理提供

文化部 民進黨 農委會

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