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抱怨中央交通月票至今沒和基隆談 謝國樑：盼全額補助

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
抱怨中央交通月票至今沒和基隆談，基隆市長謝國樑：盼全額補助。記者游明煌／攝影
抱怨中央交通月票至今沒和基隆談，基隆市長謝國樑：盼全額補助。記者游明煌／攝影

行政院交通月票拍板定案，中央補助九成，但基隆市長謝國樑今天表示，基隆的負擔額多少中央到目前都還沒有明確指示，他抱怨部長王國材都只和直轄市談，應把對待北北桃的方式，將基隆一視同仁，並盼能全額補助。

謝國樑今天上午在議會受訪說，到目前為止，他並沒有和交通部長王國材談過任何有關1200月票的問題，他感覺王部長只跟直轄市談，上次在台灣燈會有碰到過，部長也沒有跟他談。

謝國樑表示，到目前為止，基隆的負擔額中央都還沒有明確指示，以基隆市府的角度來說，1200月票到目前都還沒有確定，希望中央好人做到底，能夠全額補助。因為基隆市的財政是有限的，但中央都還沒有答應，中央宣布這個議題，讓基隆很困惑，沒有給一個明確的方向。

謝國樑指出 ，他期待未來能和王部長通上電話，請益有關1200的狀況，如果地方不用負擔，他會跟他謝謝謝謝，但如果要負擔也要讓我們知道。到目前為止，中央都是在和直轄市溝通，他有小小抱怨。

謝國樑向中央喊話，希望王部長直接和他談有關交通的政策，把對待北北桃的方式，將基隆一視同仁。現實上基隆一定要升格，一定要和北北桃有同等的待遇，這是做一個市長刻不容緩的工作。

謝國樑 王國材

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