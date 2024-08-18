聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞眼／黑箱未全打開 擠牙膏開放監院

聯合報／ 本報記者蔡晉宇
監察院被外界質疑「黑箱」由來已久，如今亡羊補牢提出改革，但改革進度卻像「擠牙膏」，能否挽回監院聲譽，有待觀察。圖／聯合報系資料照片
監察院被外界質疑「黑箱」由來已久，如今亡羊補牢提出改革，但改革進度卻像「擠牙膏」，能否挽回監院聲譽，有待觀察。圖／聯合報系資料照片

監察院被外界質疑「黑箱」由來已久，以陳宗彥案為例，涉及關說、施壓及接受性招待，卻仍以壓倒性多數否決彈劾案，所謂調查不公開、獨立辦案，全成了監委失職保護傘。監院如今亡羊補牢提出改革，固然好事一樁，但改革進度卻像「擠牙膏」，能否挽回監院聲譽，有待觀察。

相較立法院幾乎所有會議、協商、法案進度全公開透明，「開放監院」的進度十分緩慢，未來將公布彈劾審查會不同意見，僅是改革了監院眾多黑箱的一小部分。

目前監委在接受陳情或分案後，立不立案，或立案後遲遲不辦，根本沒有任何機制可促其說明理由。監委們只要拿出「監察法」第十三條規定，「監察院人員對於彈劾案在未經審查決定確定前，不得對外宣洩」；同法第廿六條規定，「調查人員對案件內容不得對外宣洩」，從立案、調查到最終處理，外界完全無置喙餘地。

事實上，「調查不公開」與「公開決定過程」，兩者並無衝突。修憲後，監察院轉型成準司法機關；但司法機關處理案件雖採偵查不公開原則，但當事人仍可查詢案件進度，至於法院開庭、審判，則是對外公開，當發生社會矚目重大案件，有時甚至直播處理。兩相對照，監察院有何理由抱殘守缺，將調查中案件一概保密？

調查不公開當然是對於人權的一種保障，也可使監委不受外界壓力與干擾，這並不是一個霸王條款。例如，監察院也曾提出「監察法」第廿六條的修正草案，認為「為維護公共利益或保護合法權益有必要者，得公開調查內容」。遺憾的是，監院後來主動撤回此一修正案，未竟之功。

陳宗彥案掀起爭議，卻也推動監院些許改革，值得肯定但力道仍不足。未來立法院也應雙管齊下，修正「監察法」等相關法令，要求監察院公開案件調查進度及院會和委員會議程內容，才是解決監院黑箱的根本之道。

司法 監察院 陳宗彥

延伸閱讀

陳宗彥被起訴卻未被彈劾 黃國昌：陳菊出來面對

重啟彈劾陳宗彥？原調查監委王美玉：依相關規定處理

陳宗彥未被彈劾 李彥秀批監察院淪「護航院」

陳宗彥涉接受性招待 出場小姐「品質控管」 不要這一項？

相關新聞

陳宗彥案被打臉 監察院彈劾案將公布不同意見

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥，並建請從重量刑；同案在監察院也曾發起彈劾...

新聞眼／黑箱未全打開 擠牙膏開放監院

監察院被外界質疑「黑箱」由來已久，以陳宗彥案為例，涉及關說、施壓及接受性招待，卻仍以壓倒性多數否決彈劾案，所謂調查不公開...

前監委：先檢討彈劾權為何無力

行政院前發言人陳宗彥日前因「小芸案」被台南地檢署起訴，建請從重量刑，但同案監察院彈劾卻不成立，被批「護航院」。針對監院改...

藍委籲 查超思案重拾信任

陳宗彥案重創監察院形象，為挽回人民信任，監察院推動改革，日後彈劾案都將公布審查會中不同意見。國民黨立委表示，公布意見雖有...

陳宗彥案惹議 監院打開「黑箱」彈劾案 公布不同意見

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥，並建請從重量刑；同案在監察院也曾發起彈劾，卻以2比11懸殊票數，彈劾未成立，不只社會輿論譁然，在監院內也掀起一陣漣漪，進而推動改革，日後彈劾案無論通過與否，監察院都將公布彈劾審查會中的不同意見，且將由審查會主席向外界說明。

重啟彈劾陳宗彥？監委再討論

行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，依貪汙治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑。對於在野黨要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。