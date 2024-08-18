新聞眼／黑箱未全打開 擠牙膏開放監院

監察院被外界質疑「黑箱」由來已久，以陳宗彥案為例，涉及關說、施壓及接受性招待，卻仍以壓倒性多數否決彈劾案，所謂調查不公開、獨立辦案，全成了監委失職保護傘。監院如今亡羊補牢提出改革，固然好事一樁，但改革進度卻像「擠牙膏」，能否挽回監院聲譽，有待觀察。

相較立法院幾乎所有會議、協商、法案進度全公開透明，「開放監院」的進度十分緩慢，未來將公布彈劾審查會不同意見，僅是改革了監院眾多黑箱的一小部分。

目前監委在接受陳情或分案後，立不立案，或立案後遲遲不辦，根本沒有任何機制可促其說明理由。監委們只要拿出「監察法」第十三條規定，「監察院人員對於彈劾案在未經審查決定確定前，不得對外宣洩」；同法第廿六條規定，「調查人員對案件內容不得對外宣洩」，從立案、調查到最終處理，外界完全無置喙餘地。

事實上，「調查不公開」與「公開決定過程」，兩者並無衝突。修憲後，監察院轉型成準司法機關；但司法機關處理案件雖採偵查不公開原則，但當事人仍可查詢案件進度，至於法院開庭、審判，則是對外公開，當發生社會矚目重大案件，有時甚至直播處理。兩相對照，監察院有何理由抱殘守缺，將調查中案件一概保密？

調查不公開當然是對於人權的一種保障，也可使監委不受外界壓力與干擾，這並不是一個霸王條款。例如，監察院也曾提出「監察法」第廿六條的修正草案，認為「為維護公共利益或保護合法權益有必要者，得公開調查內容」。遺憾的是，監院後來主動撤回此一修正案，未竟之功。

陳宗彥案掀起爭議，卻也推動監院些許改革，值得肯定但力道仍不足。未來立法院也應雙管齊下，修正「監察法」等相關法令，要求監察院公開案件調查進度及院會和委員會議程內容，才是解決監院黑箱的根本之道。