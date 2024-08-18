聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍委籲 查超思案重拾信任

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
超思進口蛋引發爭議。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片
超思進口蛋引發爭議。雞蛋示意圖。圖／聯合報系資料照片

陳宗彥案重創監察院形象，為挽回人民信任，監察院推動改革，日後彈劾案都將公布審查會中不同意見。國民黨立委表示，公布意見雖有效果，但理由是否能被人民信服才是關鍵，而監察院最大問題在立場偏頗，若要重拾人民信任，應主動調查人民關心的爭議案件，例如超思雞蛋爭議等。

國民黨立委吳宗憲表示，監察院想要亡羊補牢，公開監委彈劾與否的理由確實有一點效果，但這些理由是不是能夠讓人民信任，或是讓專業的人能夠信服，這又是另一個層次的問題，就好像大法官暫時處分裁定的理由，讓很多專業的人覺得匪夷所思。

國民黨立委洪孟楷表示，公布意見確實是一個比較開誠的方式，但監察院的問題恐怕不只是公布意見就可以自清，畢竟有太多案件讓國人覺得監察院的立場已偏頗，如果監察院要充實國人對於監察體系的信任，恐怕還有更多努力的方向，包括超思雞蛋爭議、公部門大內宣爭議，監委都可以更主動的去調查或了解。

國民黨立委羅智強批評，監察院真正的問題，不只是不公開透明、黑箱，所作所為更是為虎作倀，成為行政院、民進黨的東廠爪牙，和民意對幹，陳宗彥就是很明確案例，如果今天是藍白政治人物，東廠院早就五路追殺，哪可能輕輕放下、不通過彈劾。

國民黨 彈劾案 洪孟楷 監察院 羅智強 超思 陳宗彥 雞蛋

延伸閱讀

陳宗彥被起訴卻未被彈劾 黃國昌：陳菊出來面對

重啟彈劾陳宗彥？原調查監委王美玉：依相關規定處理

陳宗彥未被彈劾 李彥秀批監察院淪「護航院」

陳宗彥涉接受性招待 出場小姐「品質控管」 不要這一項？

相關新聞

陳宗彥案被打臉 監察院彈劾案將公布不同意見

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥，並建請從重量刑；同案在監察院也曾發起彈劾...

新聞眼／黑箱未全打開 擠牙膏開放監院

監察院被外界質疑「黑箱」由來已久，以陳宗彥案為例，涉及關說、施壓及接受性招待，卻仍以壓倒性多數否決彈劾案，所謂調查不公開...

前監委：先檢討彈劾權為何無力

行政院前發言人陳宗彥日前因「小芸案」被台南地檢署起訴，建請從重量刑，但同案監察院彈劾卻不成立，被批「護航院」。針對監院改...

藍委籲 查超思案重拾信任

陳宗彥案重創監察院形象，為挽回人民信任，監察院推動改革，日後彈劾案都將公布審查會中不同意見。國民黨立委表示，公布意見雖有...

陳宗彥案惹議 監院打開「黑箱」彈劾案 公布不同意見

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥，並建請從重量刑；同案在監察院也曾發起彈劾，卻以2比11懸殊票數，彈劾未成立，不只社會輿論譁然，在監院內也掀起一陣漣漪，進而推動改革，日後彈劾案無論通過與否，監察院都將公布彈劾審查會中的不同意見，且將由審查會主席向外界說明。

重啟彈劾陳宗彥？監委再討論

行政院前發言人陳宗彥涉嫌接受酒店業者性招待，案經南檢重啟調查後，依貪汙治罪條例提起公訴，建請法院從重量刑。對於在野黨要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。