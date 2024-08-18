藍委籲 查超思案重拾信任

陳宗彥案重創監察院形象，為挽回人民信任，監察院推動改革，日後彈劾案都將公布審查會中不同意見。國民黨立委表示，公布意見雖有效果，但理由是否能被人民信服才是關鍵，而監察院最大問題在立場偏頗，若要重拾人民信任，應主動調查人民關心的爭議案件，例如超思雞蛋爭議等。

國民黨立委吳宗憲表示，監察院想要亡羊補牢，公開監委彈劾與否的理由確實有一點效果，但這些理由是不是能夠讓人民信任，或是讓專業的人能夠信服，這又是另一個層次的問題，就好像大法官暫時處分裁定的理由，讓很多專業的人覺得匪夷所思。

國民黨立委洪孟楷表示，公布意見確實是一個比較開誠的方式，但監察院的問題恐怕不只是公布意見就可以自清，畢竟有太多案件讓國人覺得監察院的立場已偏頗，如果監察院要充實國人對於監察體系的信任，恐怕還有更多努力的方向，包括超思雞蛋爭議、公部門大內宣爭議，監委都可以更主動的去調查或了解。

國民黨立委羅智強批評，監察院真正的問題，不只是不公開透明、黑箱，所作所為更是為虎作倀，成為行政院、民進黨的東廠爪牙，和民意對幹，陳宗彥就是很明確案例，如果今天是藍白政治人物，東廠院早就五路追殺，哪可能輕輕放下、不通過彈劾。