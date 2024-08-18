前監委：先檢討彈劾權為何無力

行政院前發言人陳宗彥日前因「小芸案」被台南地檢署起訴，建請從重量刑，但同案監察院彈劾卻不成立，被批「護航院」。針對監院改革將公布審查會不同意見，台師大政治學研究所教授曲兆祥認為，「透明化」才是關鍵；前監委仉桂美說，實務上早有做法，檢討監察制度，不如先檢討彈劾權為何如此軟弱無力。

曲兆祥說，解決問題關鍵在「透明化」，監察院長期被人誤解、指責，原因出在「透明性不足」，公布不同意見書，這是好的一步，但夠不夠要看整個社會的感覺。

曲兆祥表示，每位監委投票結果可否公布？立委對事的投票結果都公布出來，誰贊成、誰反對都會顯現，為何監察院不能這樣做？監察院可能會反駁，修憲後監院由民意機關轉為準司法機關，可是大法官釋憲都能公布不同意見、協同意見，哪些人贊成、反對，都能立刻看出來。同理，監察院也應該可以。

曲兆祥指出，公布每位監委投票結果，自然有些社會監督機構會長期觀察跟統計，不同監委的立場是什麼，現在是全民參與時代，不再是過去衙門式的做法。

仉桂美說，監察法及相關法規中，並無不同意見書的規定及制度，僅大法官有。但在第五屆時，實務上已發展出不同意見留紀錄的作法，所以並不是有無不同意見制度的問題，而是反對方敢不敢留及有無反對理由的問題，以及敢不敢替自己不同意見負責的問題。

仉桂美指出，監察院必須回歸專業，才能自立自強，人必自侮而後人侮之。於今檢討監察制度，不如先檢討監察權的核心職能彈劾權，何以在目前的監察院顯得如此軟弱無力？如不能專業本位，難怪廢聲四起。