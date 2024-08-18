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陳宗彥案被打臉 監察院彈劾案將公布不同意見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
監察院修改內規，日後將公布彈劾案審查會中的不同意見。圖為國民黨團批評監察院彈劾陳宗彥案不成立。本報資料照片
監察院修改內規，日後將公布彈劾案審查會中的不同意見。圖為國民黨團批評監察院彈劾陳宗彥案不成立。本報資料照片

行政院前發言人陳宗彥遭控接受性招待，台南地檢署日前依涉犯貪汙治罪條例起訴陳宗彥，並建請從重量刑；同案在監察院也曾發起彈劾，卻以二比十一懸殊票數，彈劾未成立，如今陳宗彥遭起訴，形同打臉監院，質疑監院彈劾審查會「黑箱」的聲浪再起，監院順勢推動改革，經內部研議後，日前經院會通過修改內規，日後無論彈劾案通過與否，都將公布審查會中不同意見，並由審查會主席對外說明。

監察院原制度為，彈劾案若經彈劾審查會投票通過，便會公布彈劾案由，闡述被彈劾人具體違失事項；但若彈劾未通過，則只會在官網簡單公告。

以陳宗彥「小芸案」為例，監院公開資訊相當有限，除了出席監委的投票紀錄外，就只有「陳宗彥涉違法失職，提案彈劾，經審查決定彈劾不成立確定。」短短幾行字，外界甚至連陳宗彥因什麼案件被提案彈劾，都無從而知。

陳宗彥彈劾案社會高度關注，該案未通過後，監院公開資訊輕描淡寫，不僅被質疑黑箱，連內部都有意見。據悉，監察院長陳菊就在近期全院談話會表示，對於彈劾未過的結果，原提案監委應說「尊重」即可，不應再多做「遺憾」等公開發言。

陳宗彥彈劾案中，「不成立」票共十一張，這些監委也被一一點名，是縱放陳宗彥的護航幫凶。有監委喊冤，他其實相對中立態度，認為陳宗彥確實有違失，但這個案件正在南檢偵辦中，證據力也尚不完備，所以決定投下空白票，表達中立態度；但根據規則，空白票、廢票也都會被算入「不成立」的票數。

監委們事後私下表示，監院僅簡單公告實在沒道理，同意彈劾的監委不滿意，審查會中持不同意見的監委也不滿意，更背上輕放違失公職人員罵名。審查會不夠透明，無處留下公開紀錄，表達監委們各自明確立場是根本原因。

監院人士說明，日後的彈劾案件，審查會若有出席監委表達任何不同意見，都可要求留下紀錄，在公告彈劾結果時一併呈現；且為了進一步落實公開透明，也將賦予彈劾審查會主席更大責任，在彈劾結果出爐後，一定要以新聞稿或記者會方式，向社會大眾說明。未來，如黃偉哲、陳宗彥案，一句彈劾未通過就輕輕帶過，被彈劾事由、會中討論狀況，外界完全不得而知的狀況，將可獲得改善。

彈劾案 監察院 貪汙 陳宗彥 陳菊 黃偉哲

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