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南檢：案發10年 「小芸」等人去向不明

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
陳宗彥涉性招待案，案發迄今已逾10多年，提供陳宗彥性服務「小芸」等人，經檢方多方查證，均已去向不明。圖／聯合報系資料照片
陳宗彥涉性招待案，案發迄今已逾10多年，提供陳宗彥性服務「小芸」等人，經檢方多方查證，均已去向不明。圖／聯合報系資料照片

監察院調查陳宗彥涉嫌接受性招待「小芸案」報告出爐後，網路熱議「小芸在哪裡？」台南檢方偵辦時追出酒店業者除了安排「小芸」，還有「愛玲」、「愛佳」等人，檢方指出，因「小芸」等人均屬女服務生花名，案發迄今逾十年，經多方查證已去向不明，無法確定「小芸」等人身分。

檢方調查，陳宗彥和王姓業者的ＬＩＮＥ對話截圖中，王提「明天務必幫忙一下」等話，某次王先提「視聽歌唱場所變更使用工程」，陳則回「小芸有空嗎？」

而「小芸」在檢方查扣酒店會計記載筆記本出現三次，顯示「小芸」當時確在酒店內工作，當知悉「小芸」不方便時，陳宗彥還問業者「有差不多的嗎？」對方回說「有，一樣地點？」更足證陳宗彥至少接觸過「小芸」並且知悉其外貌身形，才會脫口問有無其他「差不多」水平的小姐，且見面地點與業者顯然有默契，只要講「民生路上，路邊」，出場小姐即可知悉會合的地點。

檢方從監聽譯文發現，二○一三年十一月員工致電給王，王稱「『愛佳』今天有沒有上班？」檢方認為，陳宗彥因對提供性服務的酒店女服務生條件有所要求，並對當日提供性服務的「愛佳」甚為滿意，特別詢問王該女服務生名字外，且與同年十二月十五日以ＬＩＮＥ向王詢問可否代為安排酒店女服務生「小芸」，性服務模式相符。

監察院 網路 酒店 陳宗彥

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