新聞眼／發起二次彈劾 監察院別再當護航院

行政院前發言人陳宗彥「小芸案」在監察院彈劾未過，昨案情逆轉，台南地檢署明確指出陳宗彥接受二次性招待，依法起訴。檢視監院當初提案提案彈劾事由，已具相當完備度，社會各界更是多有質疑，監委們當初輕放了陳宗彥，現在被南檢打臉後，是時候提出二次彈劾，為監院已所剩不多的名聲亡羊補牢。

本屆監委提出彈劾案，幾乎沒有不成立，但遇到「台南幫」彷彿就會自動轉彎。台南市長黃偉哲「爐碴案」、陳宗彥「小芸案」，兩人都躲過彈劾。就算桃園市前市長鄭文燦涉貪遭羈押，監察院的動作也僅停留在院長陳菊一句「沒有評論，我是監察院長。」

監委王美玉、林國明在「小芸案」所做的調查報告已明確指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易的費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」。

面對如此赤裸案情，當初參與審查監委，竟仍投出僅二票成立、十一票不成立的懸殊比數，無怪乎輿論譁然。投不成立的監委多有推託之詞，但大抵不脫三大點，第一是證據尚不成熟，第二是南檢還在調查，第三是秉持不預設立場態度。

如今南檢在監院調查報告基礎上，提出更有力證據，連陳宗彥幾次被性招待，沒被招待時自己召妓每次花一萬二千元，全居巨細靡遺，護航監委們的三大理由全都已不存在，若不發起對陳宗彥二次彈劾，恐怕就要坐實了「護航院」罵名。