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2月彈劾未過 監院將再檢視陳宗彥案

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰張睿廷林縉明／台北報導
行政院前發言人陳宗彥昨因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。圖／聯合報資料照片
行政院前發言人陳宗彥昨因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。圖／聯合報資料照片

行政院前發言人陳宗彥昨因「小芸案」被台南地檢署起訴，並建請從重量刑。該案曾在監察院調查過，且提出彈劾，但在今年二月的彈劾審查會上，與會監委認定與檢方大不同，以懸殊比數僅二票成立、十一票不成立，彈劾不成立，引起輿論譁然。民進黨廉政委員會廿七日將討論陳宗彥案，據了解，陳被停權的機會很高。

監察院表示，已向台南地檢調閱相關卷證資料，待資料送至監院後，將全面檢視。根據「監察法」規定，調查案件經定處理後不成立彈劾案，原調查人員、原訴人或利害關條人，均得申請覆查，並以發現新事實或新證據，足認被訴人應負違失責任者為限。

一位當初投彈劾「不成立」票的監委表示，當時考量是南檢尚在偵辦中，彈劾案由的證據力也不夠完備，基於不預設立場態度，才做此投票，並非包庇，若南檢有新事證，他支持秉持新證據做妥適處置。

監察院當初調查報告指出，酒店業者在對話時，以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易。陳宗彥否認他就是被性招待的「陳董」，但根據對話紀錄，「陳董」是任職於市政府且協助「縮短流程時間」者，對陳宗彥說法，查案監委尚難採信。監委在約詢時也問，是否接受性招待，陳宗彥未承認、未否認被性招待，只說「不記得了」。

民眾黨立委黃國昌則批評，監察院當初護航陳宗彥，不敢彈劾，印證不過就是一個「廢物院」，民眾黨團要求監察院，重新啟動對陳宗彥的彈劾程序。黃國昌質疑，陳宗彥長期接受色情業者媒介性交易，竟然還有臉說人格被抹殺，現在直接被檢察官打臉，監察院當初護航不敢彈劾，難道還要再繼續放水下去？

彈劾案 性交易 監察院 陳宗彥 黃國昌

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