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監院：彈劾只問證據 無關顏色

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
監察院表示，監委行使彈劾權只問證據，不問顏色，陳宗彥案也不例外。本報系資料照
監察院表示，監委行使彈劾權只問證據，不問顏色，陳宗彥案也不例外。本報系資料照

監察院調查行政院前發言人陳宗彥涉接受性招待案，已通過調查報告，但彈劾案以二比十一未成立，引發在野黨批評，辦藍不辦綠。監察院表示，監委依憲法獨立妥慎行使彈劾權，只問證據，無關顏色。

參與審查的監委林盛豐、王麗珍二人投彈劾案「成立」票，投「不成立」票監委共十一人，包估王榮璋、浦忠成、葉宜津、施錦芳、張菊芳、趙永清、賴振昌、郭文東、蕭自佑、林文程、鴻義章等人。

查案監委王美玉表示，陳宗彥向酒店業者詢問「小芸有空嗎」，是否被性招待，陳沒有承認、也沒有否認，只說不記得了，沒辦法回答這麼久以前的事；經查，陳宗彥問「小芸」後，隨即協助業者追蹤案件進度，兩者有時間密接性，因此提案彈劾，對於懸殊票數未通過彈劾，「尊重但有些遺憾」。

監察院表示，監委會就彈劾案文及違失事證妥為審查，若案文、違失事證有欠具體、充分或其證據能力不足，審查委員投下反對票是當然的，陳宗彥彈劾案也不例外，此均屬彈劾權之核心範疇，不受任何干涉，各界允應尊重。對於違法失職的公務人員提案彈劾，是監察院重要職權之一，亦是對違法失職公務人員最嚴厲責難，要謹慎為之，也需有足夠證據力。

監察院指出，行使彈劾權是否妥適，不僅攸關監察權功能之發揮，也嚴重影響被彈劾者之名譽與權益。列席彈劾審查會的監委均經過嚴謹調查、提案及審查程序，本於毋枉毋縱原則，審慎審查，也期待各界尊重依憲法規定獨立行使職權。

彈劾案 林文程 監察院 葉宜津 陳宗彥

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