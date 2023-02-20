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陳宗彥案餘波蕩漾 民眾黨團呼籲政風、司法單位徹查
民眾黨立委陳琬惠17日爆行政院前發言人陳宗彥疑接受性招待，涉嫌不法後，餘波蕩漾。除各界譁然，外界也傳聞不斷。民眾黨團立院總召邱臣遠今上午被問及此事，他表示，陳宗彥的案子雖是陳年舊案，但陳建仁內閣的政風確實需要整肅，司法單位也須徹查。
媒體提問，日前有民調指新北市長侯友宜民調下降、民眾黨主席柯文哲上升，藍綠大亂鬥下，第三勢力如何自處？邱臣遠說，每個政黨都有各自的角色和目標，民眾黨現階段就是爭取更多民意支持，這幾天柯文哲隨白沙屯媽祖遶境，透過這樣的方式更了解民間、貼近民意，用這樣的方式爭取更多民眾認同。
邱臣遠表示，每個政黨都有各自的2024目標和主體性，民眾黨的目標就是支持柯文哲進攻大位，也會在區域立委和不分區立委掌握，爭取更好的成績。
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