陳宗彥涉黃風暴擴大 綠委：別再炒作

陳宗彥接受性招待風波止不住血！雖然前行政院發言人陳宗彥被控涉入性招待已經請辭獲准，與陳關係良好的副總統賴清德也回應說，誠實就是最好的上策。但至今風波不減，綠委許智傑19日表示，陳宗彥已經請辭職務，呼籲「在野黨不要再政治炒作」。綠委郭國文也說，陳宗彥在台南調職的原因並非出入不當場所，請外界不要捕風捉影。

涉黃風暴持續擴張

民眾黨立委陳琬惠17日舉行記者會控訴，陳宗彥在台南市府任職時，涉嫌多次接受業者性招待。她更現場秀出陳宗彥與酒店業者王孝瑋的對話，內容包括酒店業者請陳宗彥協助變更商業登記等，陳宗彥回「已在處理」；獲陳宗彥向王孝瑋詢問特定應召女是否有空。

陳宗彥17日曾出面表示，在台南服務期間，包括擔任議員到市府服務，從未被檢調約談等，絕對沒有逾越分際，但也因他說未被檢調約談，被外界質疑檢調吃案。隨後，陳宗彥卻請辭，行政院長陳建仁也火速批准，上任僅18天、成為史上最短命發言人。

綠委：別再炒作

陳宗彥於台南市府任職時，當時台南市長即為副總統賴清德，兩人關係密切，賴清德對陳宗彥涉黃事件的態度也備受外界關注。賴清德18日表示，雖然陳宗彥在過去不同的工作崗位都有不錯的表現，但面對這個事情，誠實就是最好的上策，「他必須勇敢面對」。

台南市立委郭國文在臉書出面緩頰表示，有報導指控，陳宗彥因為上酒店才被調至新聞處長，但根據他的了解，時任新聞處長鄭國忠因為不熟悉和媒體互動的模式，一度有意離職。他強調，「調離原因並非陳宗彥出沒不當場所，請外界不要捕風捉影，隨意報導不實消息。」

民進黨立委許智傑19日也向媒體表示，民進黨主席賴清德已說誠實是上策，陳宗彥也勇敢面對請辭職務，而且檢調也簽結，希望此事件趕快落幕，希望在野黨不要做政治炒作。

法務部：嚴正處理

面對陳琬惠質疑台南地檢署面對陳宗彥的案件時，有吃案的嫌疑。對此法務部回應說，考量此是10餘年前案件，且涉及個案之偵辦、認定等偵查事項，其相關卷證亦是在台南地檢署，該部17日獲悉外界質疑後立即責請台灣高等檢察署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信。

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