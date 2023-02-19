陳宗彥案「只是開頭警告」 劉寶傑斷言：攻擊方會連續殺下去

行政院前發言人陳宗彥遭爆料擔任台南市政府局長期間多次接受性招待，但當時台南地檢署分案調查一年多後，卻以查無實據簽結。對此，媒體人劉寶傑認為這個動作只是警告，攻擊方並不會停止，而且陳宗彥只是開頭，之後一定會連續殺下去。

劉寶傑昨（18）日在節目《董事長開講》中表示，這個動作只是警告，攻擊方並不會停止。至於什麼時候會再次發動攻擊？劉寶傑坦言不清楚，假設是綠營的內鬥，還要等，因為這已經準備很久，「你要看時機和攻擊對象，才能判斷到底要什麼，政治上面的出手時間非常重要」。

劉寶傑指出民進黨定調藍鬥綠，但是藍有本事鬥綠嗎？否則今天就不會這麼慘。劉寶傑提到藍完全建立在綠的自爆狀況上，而且選在這個時機點爆料，其實一點意義也沒有。至於陳宗彥被誰爆料？劉寶傑透露這些東西丟出來，民進黨一定知道是誰做的，如果要陳宗彥下台，有幾個時間點，像是陳宗彥擔任內政部次長、發言人…等，都可以爆料，那為什麼選在這個時間點？代表這個動作只是警告。

劉寶傑認為攻擊方之所以費這麼大的功夫，是為了「殺人」，問題是殺誰？現在看起來是要殺陳宗彥，但陳宗彥只是（開）頭，一定會連續殺下去。問題是太早打，如果把賴清德打死，民進黨也沒了，這樣就會便宜到藍營，所以就先打再看。除此之外，這些資料本來就已經準備好了，就是要打陳宗彥、就是要火燒罟寮、就是要水通龍王廟，一路殺下去。只是沒想到，15日發生英系中常委黃承國的事情，他們忍不住，因為第一個骨牌已經倒地，再不打，英系就不用做人了。