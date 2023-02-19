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陳宗彥案是針對「他」 媒體人曝：綠營2024恐有意想不到的人

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院前發言人陳宗彥。 圖／聯合報系資料照片
行政院前發言人陳宗彥。 圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人陳宗彥遭爆料多次接受性招待，擔任台南市政府新聞處長時還「常態性喝花酒」。對此，媒體人黃揚明表示整件事抽絲剝繭後，會發現除了針對副總統賴清德，後面恐怕還有別的盤算，「2024搞不好會有意想不到的人出現」。

黃揚明昨（18）日在節目《張雅婷辣晚報》中提到，陳宗彥被爆料多次接受業者性招待，他認為最有可能是政治的動機，而且只有國家機器才可以掌握如此完整的資訊。

為什麼會把爆料內容給民眾黨？黃揚明認為是因為民眾黨沒那麼有名，還要找一個最沒有名的立委，這樣比較不會威脅到他們，「丟給民眾黨，民眾黨壯大了，不會對國民黨有利」；反觀如果丟給國民黨台北市議員徐巧芯，恐怕又會殺到民進黨，「因為徐巧芯會一直抓著、一直追一直打，這還得了」。黃揚明透露丟給小黨（民眾黨），除了不會傷到民進黨，也不會讓國民黨壯大，可是卻會傷到賴清德。

針對2024總統大選的發展，黃揚明坦言整個案件抽絲剝繭完，會發現後面似乎還有別的盤算，再加上現在剩下一個月，民進黨提名相關的程序出來，搞不好會有意想不到的人出現。

陳宗彥 賴清德

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