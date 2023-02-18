陳宗彥醜聞 時力：黨團今也接獲監聽譯文爆料 司法成鬥爭工具

行政院前發言人陳宗彥甫上任18天就爆出性醜聞，昨晚請辭獲准。時代力量立法院黨團今天痛批，政治人物、官員違法不能拿「下台」當擋箭牌，船過水無痕，要求行政院應立即調查，立法院也應於院會成立調閱委員會，調查當時檢調未就接受性招待、關說、貪瀆部分另案積極偵辦原因。

針對當年陳宗彥涉嫌接受性招待、關說、貪瀆等違法行為，時代力量黨團主張，立法院應於院會成立調閱委員會，具體調查法務部、檢調單位有無包庇。

時力立委陳椒華指出，這是11年前發生的事情，在2014年簽結、2015年認定查無不法，直到昨天媒體披露醜聞後，台南地檢署才說要立案偵辦，實在令人費解，呼籲台南地檢署立案偵辦時，應具體查清陳宗彥是否有涉及不法性招待、貪瀆和關說。

時力立委王婉諭說，此事不是陳宗彥下台就可不用處理，台南地院2015年的判決中都有相關涉及案情的人物，但當時為何卻簽結、結案，行政院仍必須立即進行行政調查，將事實的真相查明清楚。

時力立委邱顯智指出，時力黨團早上接獲內容都是通訊監察譯文的爆料，但監聽譯文是少數掌有閱卷權的人才能接觸，這份資料為何在11年後卻被拿出來爆料，質疑是作為黨內打擊異己的工具嗎？已讓國人對司法中立性感到憂心，如果台灣連司法與檢方也成為政治鬥爭的工具，實在太離譜。

時力黨團呼籲，執政黨應認真看待公益揭弊者保護法，並盡速立法通過，讓公益揭弊者的相關權益，都有最起碼保障。