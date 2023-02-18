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陳宗彥案南檢稱查無具體不法 陳琬惠：毫無羞恥

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
立法委員陳琬惠針對陳彥宗事件再次回應，她強調陳宗彥接受性招待不只是私德，更是司法不張。記者葉信菉／攝影
立法委員陳琬惠針對陳彥宗事件再次回應，她強調陳宗彥接受性招待不只是私德，更是司法不張。記者葉信菉／攝影

行政院前發言人陳宗彥遭指控接受性招待並涉嫌關說；民眾黨立委陳琬惠指控台南地檢署分案偵辦及貪汙罪不了了之，今更直言是南檢「吃案」。台南地檢署今天表示，此案因查無具體不法事證而簽結，檢方未包庇。陳琬惠再批，究竟是「根本沒有認真查」還是「查無具體不法事證」，她只有一個評論，「不知反省、毫無羞恥」。

南檢襄閱許嘉龍上午還原事案經過指出，台南地檢署檢察官於2013年間偵辦王涉嫌妨害風化案件，另發現業者涉嫌行賄案，於2014年4月14日簽分103年度他字第1852號案件偵辦，經檢察官偵查後，認業者所涉貪汙案件，因查無具體不法事證而於2015年8月31日予以簽結，並非如媒體所說不了了之，及任何包庇的情形。

陳琬惠說，看到台南地檢署發出新聞稿，說當初「經檢察官偵查後，認業者所涉貪汙案件，因查無具體不法事證而於2015年8月31日予以簽結，並沒有不了了之，及任何包庇之情形」云云，她只有一個評論，「不知反省、毫無羞恥」。

陳琬惠說，到底是「查無具體不法事證」，還是「根本沒有認真查就放過？」當初檢察官知悉台南市政府高官如此明顯的接受性招待，又去幫忙酒店業者「處理關說」辦照事宜，到底採取了什麼偵查作為？

陳琬惠說，請法務部部長蔡清祥回去好好看清楚，再好好想想要不要為台南地檢署的聲明背書。下周五質詢，直球對決。

陳宗彥 陳琬惠

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