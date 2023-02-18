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陳宗彥遭爆料涉不當性招待 郭正亮見這細節：不寒而慄

聯合新聞網／ 綜合報導
行政院發言人陳宗彥遭爆料接受不當性招待。記者余弦妙／攝影
行政院發言人陳宗彥遭爆料接受不當性招待。記者余弦妙／攝影

行政院發言人陳宗彥昨（17日）被民眾黨立委陳琬惠爆料11年前曾涉入不當性招待，昨天下午舉行記者會澄清，批評未經查證，對他人格毀滅感到非常痛心，未料，陳宗彥晚間請辭發言人職務。對此，前立委郭正亮指出「我更感到可怕的是，這個是11年前的資料，有人留那麼久嗎？我感到不寒而慄」，引發討論。

陳琬惠出示陳宗彥與酒店業者王孝瑋line對話截圖，以及當年台南地檢署檢察官欲偵辦陳、王涉嫌貪污治罪條例的簽呈，郭正亮在節目《盧秀芳辣晚報》中表示「早就已經結案的東西，怎麼還會再翻出來？」，他認為「這個事情比較蹊蹺的是，陳宗彥在2018年6月1日被任命為內政部的政務次長，那為什麼隔了4年多，這個事情才被爆料？太詭異了」

另外他也疑惑「這個事情最不可思議的是，至少就目前公佈的證據，陳宗彥都是用同一支手機欸，不換號碼可以理解，那是比較公用的手機，讓大家比較方便找你，但要做不想讓人家知道的事，怎麼還用這一支？」

郭正亮透露，這應是民進黨內部的爆料，「2018年6月1日陳宗彥是進入蘇貞昌的內閣，那時候賴清德還沒浮上檯面，陳宗彥是賴清德的大弟子大家都知道，那當然大家就會聯想，這個爆料的人早就有這個資料，只是在找適當的時機丟出去」，他直言為何等了快五年才爆這個料，恐是有人對賴清德最近的動作不滿。

陳宗彥 陳琬惠 賴清德 郭正亮

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