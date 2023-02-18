陳宗彥遭控召妓 電影台詞「敢動我的馬，就X你的狗」曝背後原因

行政院發言人陳宗彥被指出11年前擔任台南市政府新聞處長時常態性喝花酒，陳宗彥出面否認，卻在晚間請辭獲准，成為行政院任期最短發言人。對此，國民黨台北市議員游淑慧、青年團前總團長田方倫等人紛紛搬出經典電影「五億探長雷洛傳」台詞，認為這次事件屬於民進黨內的派系鬥爭。

民進黨立委陳琬惠昨天(17日)舉行記者會指出，陳宗彥在台南市府任職時，涉嫌多次接受性招待，和當地綽號「豆哥」的酒店業者王孝瑋過從甚密，會前往慷樂隊酒店消費，帶小姐「出場」，「咖啡錢」則由老闆處理。

對話紀錄包括陳宗彥問王孝瑋「小芸有空嗎？」，王回答「今天不方便」，陳宗彥接著問「有差不多的嗎？」遭質疑長期接受業者招待喝花酒，陳宗彥在台南服務期間，副總統賴清德正是當時台南市長。

事情爆發後，游淑慧、田方倫等人紛紛在臉書上發文，皆有提到經典電影「五億探長雷洛傳」內的「你敢動我的馬，我就幹你的狗」的台詞，暗指這次的事件是民進黨的派系鬥爭，因為賴系動了黃承國，陳宗彥才會被爆料弄走。

在電影「五億探長雷洛傳」劇中，劉德華飾演的主角雷洛得罪了警界大佬顏同，便躲在老長官陳統後頭，陳統則對著顏同吼「你能護你的狗，我也就能疼我的馬」，雙方仍僵持不下，最後陳統則罵「住手，顏同，你敢動我的馬，我就幹你的狗」，這時雙方才停住。