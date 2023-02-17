陳建仁批准陳宗彥辭政院發言人 羅秉成回鍋暫代職務

行政院發言人陳宗彥因捲入性醜聞疑雲，傳出晚間請辭發言人職務。陳宗彥晚間透過行政院媒體群組發出聲明表示，有關部分媒體對於其個人的報導，相關內容未經查證，任意揣測，對其人格全盤抹煞，令人感到痛心與遺憾，為避免因個人所涉過去事件影響行政團隊，已經向行政院長陳建仁提出辭呈，自行面對與處理。

針對陳宗彥請辭發言人一事，行政院秘書長李孟諺晚間表示，陳宗彥發言人認其個人過去所涉事件雖已對外澄清，但仍造成行政團隊的困擾，為不影響政務的推動，稍早已向行政院長陳建仁請辭，陳院長感謝陳宗彥在這段時間以來的協助與承擔，予以准辭，並指定政務委員、前發言人羅秉成政暫時代理發言人一職。

陳宗彥表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。

陳宗彥重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

基於個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，陳宗彥已向陳建仁院長提出辭呈。