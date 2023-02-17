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陳宗彥捲性招待疑雲傳請辭 創政院發言人任期最短紀錄

時隔11年陳宗彥遭爆「常態接受性招待」 名嘴：全因賴清德連殺3人

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料陳宗彥屢次接受性招待，陳宗彥下午雖然嚴詞否認，晚間卻宣布辭去行政院發言人職務。記者蘇健忠／攝影
民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料陳宗彥屢次接受性招待，陳宗彥下午雖然嚴詞否認，晚間卻宣布辭去行政院發言人職務。記者蘇健忠／攝影

民眾黨立委陳琬惠今（17）日爆料，指行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長時，屢次接受性招待喝花酒，要求行政院長陳建仁調查、陳宗彥下台，雖然陳宗彥下午表示絕無此事，晚間卻辭去政院發言人。名嘴李正皓分析，時隔11年才爆出陳宗彥性醜聞，全因副總統賴清德黨內改革「連殺三人」，直言「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」。

李正皓在臉書PO文，他首先提到當陳宗彥爆出性醜聞後，網友馬上在維基百科新增內容，替陳宗彥添加經歷「台南市酒店恩客」，直呼「真的很好笑」。

隨即他話鋒一轉，為何事隔11年後陳宗彥才被爆料常態接受性招待，甚至連對話紀錄、判決書以及酒店名稱等資料都完整公布？李正皓認為，全因賴清德黨內改革導致，「不用多想，就是民進黨內反賴派系的反撲」。

談及陳宗彥，李正皓直言所有人都知道陳是「賴清德的嫡系」，近期賴清德又為整頓民進黨內事務進行改革，「連殺邱莉莉、林智堅、黃承國三人」，李正皓表示改革力量用大、反作用力越大，此次陳宗彥性醜聞即是標準的政治反作用力，「後面還有好戲，我們繼續看下去」。

陳宗彥爆出性醜聞，網友馬上在維基百科替他增添經歷「台南市酒店恩客」。圖／取自李正皓臉書
陳宗彥爆出性醜聞，網友馬上在維基百科替他增添經歷「台南市酒店恩客」。圖／取自李正皓臉書

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