陳宗彥喝花酒案 檢請示偵辦卻沒下文？當年檢察長：沒有評論

民眾黨立委陳琬惠開記者會，指「溫暖的堅韌內閣」其實是「淫亂的酒店內閣」，爆料行政院發言人陳宗彥在擔任台南市政府新聞處長期間，曾帶小姐出場「喝咖啡」，甚至質疑幫忙喬事或召妓，還質疑案子在台南地檢署不了了之。當時南檢檢察長費玲玲，如今是高雄高分檢檢察長，她透過高雄高分檢主任檢察官張金塗表示，「不便表示任何看法」。

原本今天高雄檢方舉辦春酒餐會，也邀請費玲玲參加，但費也未出席。今天晚間，當記者要訪問費玲玲，有關陳宗彥被爆料的事，當時南檢簽結的原因，她透過高雄高分檢主任檢察官張金塗，表示「不便受訪、不便表示任何看法」、「沒有評論」。

張金塗另為費玲玲緩頰，說畢竟那是10年前的事，而且檢方每天接的案件很多，只要主任檢察官或檢察官認為沒具體犯罪事實簽結，檢察長不太可能一一去分辨被告是誰、和誰什麼關係。