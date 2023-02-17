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陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪…檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

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陳宗彥遭爆喝花酒、涉貪...檢察官想查辦卻沒下文 法務部說話了

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

民眾黨立委陳琬惠今天爆料指稱，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長時喝花酒，疑關說及帶小姐出場，台南地檢署偵查「圓股」檢察官上簽呈給時任檢察長費玲玲請示偵辦陳宗彥、業者涉貪，卻無疾而終。

陳琬惠點名法務部蔡清祥應親自回應，不過，法務部多名高級官員下午在部長辦公室開會密商2小時以上，會後由「法務部」名義發布消息。

法務部的消息指出，「有關外界指稱台南地檢署處理之個案乙事，據報載係10年前左右之案件，本部獲悉後已請台高檢署儘速瞭解原委，釐清外界疑義，以昭公信」。

陳琬惠指控，所謂「溫暖的堅韌內閣」其實是「淫亂的酒店內閣」，指行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長期間曾到康樂隊，並帶小姐出場「喝咖啡」，當時的台南市長就是副總統賴清德。

陳琬惠還出示台南地檢署檢察官一份有關的機密簽呈，簽呈略指，陳宗彥與酒店業者王孝瑋涉嫌不法，雙方疑有行收賄的關係，想分「他」字案繼續查貪，但案子最後不了了之，陳琬惠說，要問法務部長蔡清祥「這件案子為什麼不見了？」

民眾黨立委陳琬惠爆料指稱，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長時喝花酒，疑關說及帶小姐出場，台南地檢署檢察官上簽呈給時任檢察長費玲玲請示偵辦陳宗彥，卻無疾而終，點名法務部長蔡清祥應親自回應。圖／行政院發言人陳宗彥。聯合報系資料照
民眾黨立委陳琬惠爆料指稱，行政院發言人陳宗彥擔任台南市府新聞處長時喝花酒，疑關說及帶小姐出場，台南地檢署檢察官上簽呈給時任檢察長費玲玲請示偵辦陳宗彥，卻無疾而終，點名法務部長蔡清祥應親自回應。圖／行政院發言人陳宗彥。聯合報系資料照

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