基隆通勤族社群罵翻天 北北基不同調加周三上午沒火車

2018-07-11 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北北基6年來首次不同調，新北市搶先宣布不上班不上課，台北市、基隆市接著宣布要上班上課，基隆市到雙北上班的通勤族很多，今晚消息傳出後，很多通勤的網友晚間在臉書社群罵翻天，湧入大批留言，指中午前基隆沒火車搭，「我到底要不要去上班，不去上班有算薪水嗎？」

網友晚間在基隆人大小事留下大批留言，一名基隆人說，「明天台鐵中午12點前停駛，那在台北上班的通勤族如何上班？」、「台鐵明天上午停駛，我要去台北上班，請問是柯p還是林佑昌要派專車來載我？」

網友表示，北北基市長有考慮過火車停駛嗎？明天往基隆的火車停駛到中午12點前，北北基不同調就是這樣，「用火車上班的快哭了」。通勤族說，火車停駛，請問是要叫他們要上班的人怎麼去？都搭計程車嗎？市長通通都拿你腰包的錢出嗎？北北基是共同生活圈會不同調，真是匪夷所思。

一名通勤族抱怨說，「我住基隆暖暖，每天通勤的車子從新北九份，金瓜石開出，到台北市上班，台鐵明天中午前停駛，所以請問一下我們偉大的柯P和林右昌兩位市長，數據重要，但是民眾上班一路上的問題，不是您們評估的一部份嗎？」

基隆市政府表示，依《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，若勞工居住地、上下班必經地或工作地任一地點的縣市政府宣布公務機關停班時，勞工就可不出勤；若當天是勞工一般上班日，出勤時僱主不需給加班費，也可以不給補休。

勞動部晚間也指出，勞工就算原本答應僱主，也可以反悔，僱主不得要求勞工請假，也不可扣全勤獎金、打低考績等不利處分，但可以不給薪。