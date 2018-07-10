王鴻薇：北市今有4點鐘之亂 明有雙北之亂

2018-07-10 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



雙北市颱風假不同調，台北市議員王鴻薇接獲幼兒園反映「快發瘋了」，因為很多幼兒園的老師或是煮飯阿姨是住在新北市，但明天台北市的家長會把孩子送到幼兒園來，他們現在不知所措。

王鴻薇說，很多幼兒園跟她反映，但她打電話給教育局長，沒有辦法得到明確的回答，只說可以依勞基法來補休，但這麼晚才宣布要上班上課，幼兒園要如何反應，今天有4點鐘之亂，明天有雙北之亂。