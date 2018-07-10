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王鴻薇：北市今有4點鐘之亂 明有雙北之亂

2018-07-10 23:40聯合報 記者楊正海╱即時報導

雙北市颱風假不同調，台北市議員王鴻薇接獲幼兒園反映「快發瘋了」，因為很多幼兒園的老師或是煮飯阿姨是住在新北市，但明天台北市的家長會把孩子送到幼兒園來，他們現在不知所措。

王鴻薇說，很多幼兒園跟她反映，但她打電話給教育局長，沒有辦法得到明確的回答，只說可以依勞基法來補休，但這麼晚才宣布要上班上課，幼兒園要如何反應，今天有4點鐘之亂，明天有雙北之亂。

王鴻薇說，幼兒園問柯市長，台北市很多幼兒園快發瘋了，因為很多幼兒園的老師或是煮飯阿姨是住在新北市，但明天台北市的家長會把孩子送到幼兒園來，他們現在不知所措，不知道怎麼處理。

雙北市颱風假不同調，台北市議員王鴻薇接獲幼兒園反映「快發瘋了」。圖/取自王鴻薇臉...
雙北市颱風假不同調，台北市議員王鴻薇接獲幼兒園反映「快發瘋了」。圖/取自王鴻薇臉書。
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幼兒園王鴻薇

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