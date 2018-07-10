和台北市不同調 這所大學明天停課

2018-07-10 23:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台北市宣布明天(11日)上班上課。但文化大學宣布，明天文大陽明山校本部全天停課，上午六時再決定是否停班。文化大學也成為全台北市唯一停課的學校。

但文化大學也表示，明天推廣部的進修學士班，碩專班正常上課。