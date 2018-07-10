新光三越宣布 桃園兩店7/11下午2點前暫停營業

2018-07-10 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



因中颱瑪莉亞來襲，加上新北、桃園市、新竹縣市等縣市宣布停班停課，在桃園有據點的新光三越，在今晚11點多率先宣布新光三越桃園兩店明（7/11）日下午2點前暫停營業。

新光三越宣布，因瑪莉亞颱風影響，新光三越桃園兩店7/11下午2點前暫停營業，其餘各分店正常營業，若顧客有任何疑問，可至新光三越官網、App與各店FB粉絲團查詢。

新光三越今晚提早宣布，讓相關百貨從業人員提前確定明日工作狀況、好安排時間，也避免可能在風強雨大的情況下出門上班而有安全疑慮。