颱風來襲 台鐵11日上午多數列車停駛

2018-07-10 23:52 中央社 台北10日電



中度颱風瑪莉亞來襲，交通部台灣鐵路管理局今晚公布明天列車營運情形，上午多數列車停駛。

明天上午台鐵列車營運情形如下：

一、 對號列車：

（一）西部幹線：台北到高雄，中午12時前全部停駛，彰化到潮州501次、台中到高雄101次、彰化到台東751次、台中到台東371次、彰化到潮州167次則正常行駛；高雄到台北上午10時前全部停駛。

（二）東部幹線：中午12時前全部停駛。

（三）花東線：正常行駛。

（四）南迴線（台中=新左營=台東=花蓮）：正常行駛。

二、區間列車：

（一）西部幹線：基隆往返新竹間，中午12時前停駛；新竹往返彰化間及彰化往返潮州間正常行駛。

（二）東部幹線：樹林經宜蘭至花蓮：中午12時前停駛；花蓮往返台東間正常行駛。

（三）南迴線：正常行駛。

三、各支線：平溪線、深澳線、內灣線中午12時前停駛；六家線上午10時前停駛，之後視路線開通情形恢復行駛；集集線、沙崙線正常行駛。

四、環島觀光列車：51、52次停駛。

台鐵說，自台灣本島海上颱風警報發布之日起至解除之日，旅客預定乘車班次因受颱風影響，致列車停駛、未及搭乘，或旅客無法搭乘，得自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站售票窗口辦理退票，免收退票手續費。至車站售票窗口以外通路退票者，依通路商之規定扣手續費後退票款。

使用信用卡購票旅客，可在乘車日起一年內，持原信用卡及車票正本，至各車站辦理退費。