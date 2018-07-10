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北北基僅新北停班課 出勤若經新北可行使退避權

6年颱風假北北基共識決 首破局

2018-07-10 23:03中央社 台北10日電

面對中度颱風瑪莉亞，新北市政府今天晚間9時宣布明天停止上班上課，但台北市與基隆市明天則正常上班上課，這是民國101年3市決定共同宣布是否放颱風假以來，首度不同調。

101年6月因應谷超與泰利雙颱，前台北市長郝龍斌認為北北基與桃園是大台北生活圈，拋出北北基桃共識決想法，即未來停班停課的決定，由縣市首長溝通，達成共識後同時發布，一起執行。如果為區域性狀況，由當地縣市首長自行決定。

不過，桃園方面認為轄區範圍較大，地理位置相對偏南，不適用於大台北生活圈，因而未加入。新北市、基隆市認可這項想法，至今每遇颱風侵襲，3市達成共識後，依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，於前一日晚間10時前發布。

颱風瑪莉亞襲台，依中央氣象局公布相關風雨數據，台北市、基隆市明天未達停班停課標準，傾向上班上課；新北市部分區域達停班課標準，經協調後破局，新北市府晚間自行宣布明天停班停課。

前往新加坡出席「世界城市高峰會議」的新北市長朱立倫透過社群網站臉書（facebook）表示，新北市沿海各區明天清晨最大陣風會達9級，山區雨量可達400公釐，已符停班停課標準，加上災後需時間清理環境，決定明天停班停課一天。

台北市政府發言人劉奕霆表示，台北市長柯文哲聽取台北市災害應變中心內的台灣大學氣象團隊簡報及中央氣象局氣象預報後，依資料顯示，台北市未達停班停課標準，明天仍維持上班上課。

至於新北市自行宣布明天停班停課，劉奕霆表示，尊重。

基隆市長林右昌說，據晚間10時最新一波氣象預報，基隆市無論瞬間陣風或平均風力都未達放假標準，基隆市府尊重氣象專業，明天正常上班上課。

至於新北市明天停班停課，他說，新北市幅員遼闊，採取因地制宜方式會更合適。從相關氣象預報顯示，北北基大概都在10級陣風以下，到了下午甚至只有3級到4級，基本上是風平浪靜，但新北市明天停班停課，基隆市府尊重。

「決定放假比較簡單，一句話就放假了」，林右昌說，不覺得新北市不尊重基隆市，但新北市提前在晚間9時宣布放假，的確會讓基隆市有所考量，最後還是決定尊重專業。

林右昌表示，北北基過去對是否放颱風假也曾不同調，但原則上還是要有共識、同步宣布比較好。

停班停課颱風假

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