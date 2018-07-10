雙北放假不同調怨聲載道 居住、工作地停班也可不出勤

2018-07-10 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



颱風瑪莉亞來勢洶洶，預計今晚到明晨影響最明顯，民眾最關心的停班課，台北市、基隆市與新北市不同調，僅新北市全天停止上班上課，台北市與基隆市仍照常上班，掀起網友一陣討論。不過根據現行「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要勞工居住地、工作地或上下班經過縣市停班，勞工就可向雇主主張不出勤。

勞動部勞動條件司副司長黃維琛表示，勞工若符合相關條件，可向雇主主張不出勤，資方不得強迫，也不能扣減全勤獎金，或做出其他不利勞工權益等行為，例如記曠職等。舉例來說，這次新北市放假，台北及基隆仍照常上班，住在新北市、工作地在台北的民眾，或是住在台北市，工作地在新北市者，都有權提出不出勤。

至於住在基隆市，工作地在新北市的民眾，也可主張不出勤，不過若工作地在台北市，仍需要照常上班。黃維琛說，此要點規定是以勞工的安全為首要考量，雇主不得以個人損失為由，強迫勞工出勤。不過成立前提必須為勞資雙方都同意，至於勞工不出勤，當天是否仍能領薪資，目前仍視雇主決定，並未強制規範。