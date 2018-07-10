北北基僅新北停班課 出勤若經新北可行使退避權

2018-07-10 22:42 聯合報 記者 聯合報 記者 莊琇閔 ╱即時報導



新北市宣布明天停止上班，台北市仍正常上班，台北市勞動局表示，只要勞工居住地、工作地或上下班經過縣市停班，勞工可不出勤。 報系資料照／記者林政忠攝影 分享 facebook

颱風瑪莉亞今晚掃過台灣北部，新北市宣布明天停止上班，不過台北市仍正常上班，台北市勞動局表示，只要勞工居住地、工作地或上下班經過縣市停班，勞工可不出勤，雇主可不支薪，雇主也不得因此扣發全勤獎金或解雇。

勞動局表示，勞工若工作地或居住地在新北市，或出勤需經過新北市，可行使退避權不出勤。

勞動局表示，若雇主要求勞工出勤，必須勞方同意，資方不得強迫。雖然雇主只需給付當天工資，法令未規定計為加班，但建議資方加給工資或津貼，也要提供勞工適當安全防護措施。