瑪莉亞暴風圏觸陸 三萬五千名國軍嚴陣以待

2018-07-10 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



國防部今（10）日表示，因應「瑪莉亞」颱風來襲，國軍迄今日晚間8時止，國軍已協助民眾撤離1,049人、沙包堆置9,600包。國軍待命總兵力計3萬5,445人，輸具、艦艇、車輛及工程機具等裝備計40類4,433輛 (部)，均已完成整備，可依令執行救援任務。

國防部表示，國防部、第二、三、五作戰區(花東、北部、中部地區)、馬防部及東引指揮部災害應變中心皆提升為一級開設，第一、四作戰區(澎湖、南部地區)與金防部為二級開設。

參謀總長李喜明上將晚間8時主持國防部災害應變中心管制會議，要求各單位對於颱風的威脅及可能帶來的災害要提高警覺，同時主動協調地方政府，適時調整兵力派遣，以便第一時間執行各項災害防救任務。

國防部指出，國軍待命總兵力計3萬5,445人，輸具、艦艇、車輛及工程機具等裝備計40類4,433輛 (部)，均已完成整備，可依令執行救援任務。此外，第二作戰區派遣兵力123人次、第三作戰區派遣兵力396人次、第五作戰區派遣兵力28人次，以及輪車機具計5類82項，與地方政府共同執行鄉民撤離及沙包堆置工作。

國防部進一步表示，國軍迄今日晚間8時止，國軍已協助民眾撤離1,049人、沙包堆置9,600包。