股匯正常開市 金管會休颱風假

2018-07-10 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台北市政府今晚10時宣布，由於明天未達停班停課標準，仍維持正常上班上課。央行及金管會表示，股匯市開市與否是依台北市政府是否上班，所以明天依規定仍開市。

瑪莉亞颱風來勢洶洶，今天傍晚颱風暴風圈接觸陸地，中央氣象局表示，颱風影響最劇烈的時間預估落在10日深夜至11日上午。

金管會表示，明天股市正常開市，期貨市場也正常交易。停班縣市的券商不營業，但仍要由總公司或仍開業的分公司交割。金管會位在新北市，因新北市宣布停班停課，所以明天休颱風假；但證期局在台北市，正常上班。